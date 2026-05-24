ペドロ・パスカルが完璧すぎる結婚相手に！『マテリアリスト 結婚の条件』場面写真6点初解禁

『パスト ライブス／再会』のA24とセリーヌ・ソン監督が再タッグを組んだ『マテリアリスト 結婚の条件』が、5月29日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開。そんな同作より、映画やドラマで活躍するペドロ・パスカルが写った場面写真6点が初解禁に！

クリス・エヴァンスを惨めな負け犬気分にさせられる存在

“完璧なラブストーリー”である『パスト ライブス／再会』で世界を魅了したソン監督の新作は、ニューヨークの結婚相談所でクライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す凄腕のマッチメーカーとして働くルーシーが主人公。ルーシー自身は恋愛を感情だけでなく資産価値でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）だ。そんな彼女の前に、元恋人でバイトをしながら夢を追い続ける売れない俳優のジョンと、リッチで優しく結婚相手としてすべてが完璧な投資家のハリーが現れ、理想と現実に揺れる三角関係が映し出される。“婚活のプロ”ルーシーが下す人生の選択とは？

ハリーを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』や『THE LAST OF US』でドラマファンにおなじみのペドロ・パスカル。現在は、『マンダロリアン』シリーズの最新作である主演映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開中だ。戦いや争いの絶えない世界に身を置く役柄が多いペドロだが、本作ではダコタ・ジョンソン演じる主人公ルーシーが出会う、身長180cm、家柄も人柄も一流、婚活市場で“ユニコーン”と評される大富豪ハリーに変身。『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』で特殊能力を得た4人のヒーローのリーダーであるミスター・ファンタスティック役、『マンダロリアン』シリーズでは銀河の運命を背負う孤高の賞金稼ぎであるマンダロリアン役と、世界を救う超人的“最強”のイメージを確立してきたペドロ。しかし本作で彼が纏うのは、ヒーロースーツや重厚な鎧ではなく最高級のスーツ。溢れ出す大人の色気と余裕を醸し出し、全女性が憧れるすべてが完璧な紳士へと変貌を遂げる。

「A24の日」でもある本日24日（毎月24日はA24の日）に解禁されたのは、そんなペドロ演じるハリーの“理想の結婚相手”ぶりが収められた場面写真6点。最高級のタキシードを纏い、バーカウンターでカクテルを嗜む姿や、ルーシーと優雅にダンスを踊る様子が収められている。また、彼女への想いを表した「誠実」の花言葉を持つ真っ赤なピオニーの花束を抱えて待ち合わせ場所に現れるカットに加え、豪華なディナーデートにルーシーを誘い、真っすぐな瞳で熱烈にアプローチする一幕も。さらに、ハリーの住む18億円の豪華なペントハウスでの朝食の様子や、デートのために車でルーシーを迎えに来るシーンもお目見えした。リッチでスマート、かつ情熱的な、まさに非の打ちどころのないハリーの人物像を物語るラインナップとなっている。

ハリー役のキャスティングについて、ソン監督は「誰なら（ジョン役の）クリス（・エヴァンス）を惨めな負け犬気分にさせられるだろう？と考えました。そして、最高級のスーツを纏ったペドロ・パスカルなら、きっとできると思ったのです」と、ペドロのカリスマ性をユーモアたっぷりに称賛。ペドロ自身はハリーを演じるにあたって、「『ワーキング・ガール』のハリソン・フォードや、ここ30年のジョージ・クルーニーのことは何度も考えたし、ケーリー・グラントまでさかのぼった」と、名だたるスターたちが作り上げてきたキャラクターにインスピレーションを受けたことを明かす。

そんなペドロの役作りについてソン監督は、「ミスター・パーフェクトは実は嫌悪されがちです。でも、ペドロが弱さもさらけ出してこの役を演じてくれたおかげで、ハリーのことは魅力を感じ、愛さずにはいられません。彼はまるで開いた傷のようです」と、ペドロのおかげで自身の予想を超えたハリーが生まれたことを絶賛する。

完璧の裏にあるハリーの愛おしさに触れた時、彼と元カレのジョンとの間で揺れるルーシーの恋はどこへ向かうのか。自らの人生を賭けて彼女が導き出す「最高の答え」、そして二人が辿り着く結末を、ぜひスクリーンで見届けてほしい。

『マテリアリスト 結婚の条件』（配給：ハピネットファントム・スタジオ）は、5月29日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショー。





（海外ドラマNAVI）

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