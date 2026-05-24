YOLU夏限定コレクション登場♡ひんやり香る贅沢ナイトケアで夏の美髪へ

ナイトケアビューティーブランド「YOLU」から、毎年人気の夏限定シリーズが2026年も登場♡今年は“ナイトトリーツサマーコレクション”として、ヘアケアからボディケアまで幅広いラインナップを展開します。ブランド初のメントール配合アイテムや、夏らしいスイーツ＆ドリンクをイメージした爽やかな香りで、暑い季節の夜を心地よく演出。紫外線や乾燥ダメージを受けた髪と肌をやさしくケアしながら、ひんやり癒されるご褒美タイムを叶えてくれます。

夏夜を彩る爽やかな香り

今回の「ナイトトリーツサマーコレクション」は、眠りに寄り添うアロマティックフレグランスが魅力。

カームナイト＆リラックスナイトシリーズは“ミント＆ライチソルベの香り”、ディープナイト＆メロウナイトシリーズは“マスカット＆ミントティーの香り”を採用しています。

ライチやペア、グリーンマスカットにミントを重ねた爽快感あふれる香りは、暑さで疲れた気分をリフレッシュ。さらに天然精油を配合し、奥行きのある香りに仕上げています。

幻想的なグラデーションパッケージも夏限定ならではの特別感たっぷりです♪

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ひんやり感が心地いい新作

今年はYOLU初となるメントール配合アイテムが登場。カームナイト＆リラックスナイトシリーズのシャンプーやボディソープ、ボディソルベには、ひんやりとした使用感を楽しめる清涼感処方を採用しています。

中でも注目は、新登場の「ヨル トリーツ サマー リラックスナイトケアボディソルベ」。95gで1,540円（税込）となっており、シャーベットのような冷感テクスチャーが特徴です。

手首や首元に塗ることで、おやすみ前のクールダウンにもぴったり。ホホバ種子油やカミツレ花エキスなどの保湿成分も配合し、夏の乾燥肌をやさしく整えてくれます。

また、ヘアケアには紫外線ダメージをケアする保湿成分や毛髪補修成分を配合。べたつきやパサつきが気になる夏の髪を、しっとりなめらかに導きます。

豊富なラインナップをチェック

ラインナップは、シャンプー＆トリートメント、ヘアオイル、ヘアミルク、ヘアミスト、ボディソープ、バスタブレットなど豊富に展開。

「ヨル トリーツ サマー カームナイトリペアシャンプー・トリートメント」「ヨル トリーツ サマー リラックスナイトリペアシャンプー・トリートメント」は、シャンプー440mL・トリートメント440gで各1,540円（税込）。

「ヨル トリーツ サマー ディープナイトリペアシャンプー・トリートメント」「ヨル トリーツ サマー メロウナイトリペアシャンプー・トリートメント」は、シャンプー400mL・トリートメント400gで各1,650円（税込）です。

さらに、75mLの「カームナイトリペアヘアオイル」「リラックスナイトリペアヘアオイル」は各1,540円（税込）、80mLの「ディープナイトリペアヘアオイル」は1,650円（税込）。

「メロウナイトリペアヘアミルク」は120mLで1,650円（税込）となっています。

ボディケアアイテムでは、「リラックスナイトケアボディソープ」440mL／1,100円（税込）、「リラックスナイトドリーミング バスタブレット」6錠入り／1,760円（税込）も登場。

EC限定発売の「ヨル スカルプブラシ」は1,980円（税込）で、夏の頭皮ケアにおすすめです。

おわりに

暑さや紫外線によるダメージが気になる夏こそ、夜のケア時間を大切にしたいもの。

YOLUの夏限定「ナイトトリーツサマーコレクション」は、ひんやり感と癒しの香りで、一日の終わりを特別なリラックスタイムへと変えてくれます♡

ヘアもボディもトータルでケアできる豊富なラインナップなので、自分へのご褒美や夏のギフトにもおすすめ。爽やかな香りに包まれながら、心地よい夏の夜を楽しんでみてはいかがでしょうか。