＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】親方の背後に鎮座する“大物政治家”

優勝争いが熾烈を極める大相撲五月場所の千秋楽。中継カメラが向正面、審判の親方の後ろに鎮座する大物政治家の姿を偶然捉えた。ただならぬ存在感に気づいたファンから「本物だ」「さすがの貫禄」など驚きの声が上がった一方、「また同じ色（笑）」など思わぬ声も上がった。

前頭九枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）が前頭十二枚目・時疾風（時津風）をはたき込んで5勝目を挙げた一番でのこと。

両力士が取組を行う中、向正面で審判を務める元前頭筆頭・土佐豊の時津風親方の背後に鎮座する一人の男性の姿をとらえた。

その男性とは、自由民主党所属の参議院議員である鈴木宗男氏。同議員はこれまでもたびたび相撲観戦に訪れており、昨年五月場所、さらに九月場所の千秋楽に国技館を訪れた際には、いずれも今日と同じく鮮やかな緑のネクタイを締めていた。そんなこともあってか、目ざといファンからは「また同じ色（笑）」といった指摘も聞かれていた。なお、デヴィ夫人の姿も確認されている。(ABEMA／大相撲チャンネル)