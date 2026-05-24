◇第87回オークス 芝2400メートル（2026年5月24日 東京競馬場）

1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はドリームコアが2着で、G1初勝利はならなかった。

直線横並びでし烈な追い比べとなった大激戦。最後は今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロに首差競り負け、戴冠を逃した。

管理していた萩原清調教師が20日に病気のため67歳で急逝。ドリームコアら管理馬は翌21日に一時的に大竹厩舎に転厩し、関係者が喪章を付けて臨んだ大一番だった。

騎乗したルメールは「いいポジションが取れた。ただ、残念ながらペースが遅くて引っかかってしまったし、外にももたれていてエネルギーのロスがあった」と振り返りながら「その中でもゴールまで頑張ってくれたし、ホントに精一杯走ってくれて、よく頑張ってくれました」とねぎらった。

JRA女性騎手でクラシック初騎乗＆G1初勝利となった今村には検量室で水をかけて祝福し「今日に関しては聖奈におめでとうですね」と、完敗を認めた。

▼オークス ダービー卿の所有するオークの森が由来とされるほか諸説あるが、英ダービーの1年前に3歳牝馬のレースとして英オークスが行われている。日本では1938年秋、「阪神優駿牝馬」として第1回が阪神ダート2700メートルで行われた。