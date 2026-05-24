タレントの中川翔子が２４日、都内でコミックエッセー「しょこたんの子育てクエスト ママＬＶ．１」（宝島社）の発売記念イベントを開催。双子の母として妊娠・出産当時の心境を語った。

中川は昨年９月に双子の男児を出産。同エッセーには、自身が経験した不妊治療や流産、帝王切開当日の気持ちなどが赤裸々に描かれている。中川は「なかなか周りの人に言えなかった不妊治療だったり流産のことを、やっと今回絵にして整理することができた」と話した。

トークでは双子妊娠中を振り返り、「出産前は今より３０キロ太ってた。どんどん自分の体も変わって…」と明かし、「その時はもうお仕事できないかも、引退かもって心によぎったりした」と告白。それでも「やっと半年過ぎて落ち着いてきて、無事ライブもできたりとか、ママとお仕事どっちも両立していいんだなっていう気持ちになれた」と笑顔を見せた。

イベントの最後には、実母・桂子さんがサプライズで登場し、手紙を朗読。思いを受け取ると「双子を授かったときも『絶対大丈夫』って言ってくれた桂子さんのおかげで今がある。やっぱり母は最強だなと思います」と感謝していた。