好き＆行ってみたい「東京都の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「渋谷センター街」、1位は？【2026年調査】
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「東京都の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「流行や最新文化の発信地として有名で、街全体に活気があるところに魅力を感じています。また、商業施設や飲食店が多く、実際に街を歩いて都会ならではの雰囲気を体感してみたいと思ったからです」（20代男性／埼玉県）、「有名なお店がたくさんあるから」（30代女性／神奈川県）、「飲んでてて楽しい街だから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「歌舞伎町 は、日本最大の歓楽街として別格感があり、ネオン・人の多さ・多国籍感・24時間動いている空気など、東京の夜を象徴する場所だからです」（60代女性／愛知県）、「東京といえばやはり歌舞伎町のイメージが強い」（30代女性／埼玉県）、「日本最大級の繁華街だけあって、歩いているだけで圧倒されるようなエネルギーがあるからです。飲食店や娯楽施設のジャンルがとにかく幅広く、一晩では回りきれないほどの刺激があるからです。独特のネオン街の空気感や“眠らない街”らしい雰囲気も含めて、一度は体感してみたい場所だと感じるからです」（20代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「東京都の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：渋谷センター街（渋谷区）／38票若者文化の発信地として世界的に知られる「渋谷センター街」。スクランブル交差点から続くメインストリートには、最新のトレンドを反映した飲食店、アパレルショップ、ゲームセンターなどが密集しています。昼夜を問わずダイナミックなエネルギーに満ちあふれ、常に進化し続ける東京を代表するエリアです。
回答者からは「流行や最新文化の発信地として有名で、街全体に活気があるところに魅力を感じています。また、商業施設や飲食店が多く、実際に街を歩いて都会ならではの雰囲気を体感してみたいと思ったからです」（20代男性／埼玉県）、「有名なお店がたくさんあるから」（30代女性／神奈川県）、「飲んでてて楽しい街だから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：歌舞伎町（新宿区）／57票「東洋一の歓楽街」と称される新宿・歌舞伎町が1位に選ばれました。飲食店、映画館、アミューズメント施設が所狭しと並び、最近では東急歌舞伎町タワーの開業によりさらに注目度が増しています。独特のネオンサインが彩る夜の景観は圧巻で、国内外から多くの人々が訪れる眠らない街の象徴です。
回答者からは「歌舞伎町 は、日本最大の歓楽街として別格感があり、ネオン・人の多さ・多国籍感・24時間動いている空気など、東京の夜を象徴する場所だからです」（60代女性／愛知県）、「東京といえばやはり歌舞伎町のイメージが強い」（30代女性／埼玉県）、「日本最大級の繁華街だけあって、歩いているだけで圧倒されるようなエネルギーがあるからです。飲食店や娯楽施設のジャンルがとにかく幅広く、一晩では回りきれないほどの刺激があるからです。独特のネオン街の空気感や“眠らない街”らしい雰囲気も含めて、一度は体感してみたい場所だと感じるからです」（20代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)