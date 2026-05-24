FANTASTICSの八木勇征が、ユニバーサルミュージック内の新レーベル A-Sketch Labからソロデビューを発表。デビュー楽曲「GAME CHANGER」を6月10日に配信リリースする。

（関連：SEVENTEEN、Hey! Say! JUMP、FANTASTICS、Number_i……飛躍の年を締めくくるボーイズグループ勢の大型ライブ）

本情報は、FANTASTICSとして3度目の全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』初日の愛知公演のステージ上で発表されたもの。

本作は、これまでのグループ活動の枠に収まらない、強い想いが刻まれた一曲に。新章の幕開けを想起させるギターリフに呼応するボーカリゼーションは、楽曲を通して高いボルテージを維持しながらも、時に耳元で囁くように艶やかに沈み込み、甘さと影を交差させる、ボーカルとしてのさらなる可能性を印象づけるものに仕上がっている。

歌詞には、不安や孤独といった感情を排除するのではなく、それらすべてを抱えたまま前に進む自身の決意が投影されており、楽曲中に置かれた〈I win〉は、単なる勝利宣言ではなく、自らの選択を肯定する覚悟の言葉として響くものとなっている。

・八木勇征 コメント

6/10に「GAME CHANGER」という楽曲でソロデビューすることになりました。20代最後の年にまた1つ新しいチャレンジができることをとても光栄に思います。このような機会をいただくことができ、ファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。ソロ活動を通して、自分自身の表現の幅を更に広く増やし、それをグループに還元することを常に心に掲げながら、まずは全身全霊楽しんで飛び込んでいきたいと思っています。より多くの方々に響くものをお届けしたいと思っているので、楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）