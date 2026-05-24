「失点にも絡んでいるので」ハット達成の22歳ルーキーに指揮官も期待「また１つ、階段を上ってもらいたい」【川崎】
川崎の大卒ルーキーが、特大のインパクトを放った。
５月24日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で、川崎は敵地で水戸と対戦。３−１の勝利を収めた。
チームの全３得点を叩き出したのが、持山匡佑だ。後半のスタートからピッチに立つと、58分、78分、85分にネットを揺らす。プロ初ゴールを含むハットトリックを達成した。
試合後のフラッシュインタビューで、現在の心境を問われた22歳は「素直に嬉しい気持ちで、いっぱいです」と応じる。一方で、「僕のミスから失点してしまったので、まだ改善するべきことはあります」と反省も口にする。
終了間際にセンターサークルでボールを奪われ、その流れから水戸のパトリッキの得点を許した。
長谷部茂利監督は、持山の活躍に関して「非常に良かったと思います」と評しつつ、さらなる成長を期待して、次のようにも語る。
「失点のほうにも絡んでいるので、そこは彼自身が反省して。勝利への貢献はあったと思いますが、また１つ、階段を上ってもらいたいなと思います」
ポテンシャルを秘めたアタッカーのさらなる進化に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】持山匡佑のプロ初ゴール＆圧巻ゴラッソ！
５月24日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で、川崎は敵地で水戸と対戦。３−１の勝利を収めた。
チームの全３得点を叩き出したのが、持山匡佑だ。後半のスタートからピッチに立つと、58分、78分、85分にネットを揺らす。プロ初ゴールを含むハットトリックを達成した。
試合後のフラッシュインタビューで、現在の心境を問われた22歳は「素直に嬉しい気持ちで、いっぱいです」と応じる。一方で、「僕のミスから失点してしまったので、まだ改善するべきことはあります」と反省も口にする。
長谷部茂利監督は、持山の活躍に関して「非常に良かったと思います」と評しつつ、さらなる成長を期待して、次のようにも語る。
「失点のほうにも絡んでいるので、そこは彼自身が反省して。勝利への貢献はあったと思いますが、また１つ、階段を上ってもらいたいなと思います」
ポテンシャルを秘めたアタッカーのさらなる進化に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】持山匡佑のプロ初ゴール＆圧巻ゴラッソ！