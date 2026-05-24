「のののの…のんちゃん？」地上波バラエティーMCにネット驚き「誰？って調べたら」「大人っぽくなったな〜」
俳優・アーティスト、のん（32）が、24日放送のMBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』（後3：00）で、自身初の地上波バラエティー番組MCを務めた。
【貴重動画】のぶ、高城れにの愛猫の匂いを吸う 撮影は千鳥ノブ
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
冒頭、ノブが「さあ、のんちゃんはじめまして、お願いしますー」とさらりと進行しようとしつつ「のんちゃん？のののの…のんちゃん？」「のんちゃんとノブがMC??」と仰天。
SNSでも「今､テレビ見ててこの女性タレントさん誰？って調べたらのんさん!!」「オイオイ、こんな番組やってたなんて今日知ったんだが」「のんちゃん大人っぽくなったな〜〜」「愛と知識ののんとノブを今観てるんだけど、のんちゃんがのんちゃんってすぐ分からなくて、めっちゃ可愛い人だなぁって思って調べたら“のん”なの？ってビックリした」など、驚きの声が飛び交った。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク）、日比野佐和子（医師）
【貴重動画】のぶ、高城れにの愛猫の匂いを吸う 撮影は千鳥ノブ
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
冒頭、ノブが「さあ、のんちゃんはじめまして、お願いしますー」とさらりと進行しようとしつつ「のんちゃん？のののの…のんちゃん？」「のんちゃんとノブがMC??」と仰天。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
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