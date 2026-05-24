◆パ・リーグ 西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）

西武がオリックスに競り勝ち、首位に再浮上。１８年以来の首位での交流戦に突入する。

打線は１点を追う初回裏に「１番・右翼」で先発出場のカナリオが初球先頭打者弾を放ち同点に追いつくと、無死二、三塁となってからネビンが中犠飛を放ち逆転に成功した。

同点に追いつかれ迎えた６回には２死から古賀悠が右前適時打で出塁すると、カナリオが今季初の１試合２発となる４号２ランを左翼スタンドに運び、再び勝ち越した。

先発・ワイナンス投手は５回８９球を投げ２安打１失点で降板するも、２番手・佐藤隼が同点に追いつかれ２戦連続の白星はならず。初回２死から森友に先制弾を浴びるも、その後は球数を費やしながらも丁寧な投球を続け、追加点は許さなかった。

７回には３番手・篠原が２死満塁のピンチを招くも、中川を一ゴロに打ち取り踏ん張り、最終回には１点差まで迫られたが逃げ切った。

２連敗で始まった２６年シーズン。チームの今季の最大借金は５。５月６日に借金を完済し、８日についに貯金生活に突入。６〜１５日には、３年ぶりの７連勝を達成し、１７日に西口政権初、今季初の首位に浮上していた。