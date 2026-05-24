C大阪が3連勝で2位フィニッシュ! 横山夢樹の2戦連続2発&上門知樹の恩返し弾で岡山に競り勝つ
[5.24 J1百年構想リーグWEST第18節 岡山 2-3 C大阪 JFEス]
J1百年構想リーグWEST第18節が24日に行われ、3位セレッソ大阪は敵地で5位ファジアーノ岡山に3-2で競り勝った。90分での3連勝を達成。岡山は3試合ぶりの黒星を喫し、連勝は2で止まった。
3月の前回対戦は岡山が2-1で制し、C大阪に対して公式戦初白星。今節はリベンジを狙うC大阪が前半8分に先制した。
右サイドでのボール回しからDFディオン・クールズがノールックパス。右のポケットで受けたMF横山夢樹が角度のない位置で右足を振り抜くと、GK濱田太郎の頭上を抜いてゴールに突き刺さった。
後半11分にはカウンターから敵陣で4対3の状況を作り、中央をドリブルで運んだMF中島元彦が左前方の横山につなぐ。ワントラップでボックス内に入った横山はGK濱田が寄せてくる中、左足で軽く浮かせてネットを揺らた。
これで横山は2試合連続の2ゴールで今季4得点目。C大阪が2-0とリードを広げた。
対する岡山は後半26分に1点を返す。ペナルティエリア右からFWルカオが右足でシュート。ブロックされたこぼれ球をMF松本昌也がゴールライン際で残し、ルカオの折り返しからFWレオ・ガウショが右足で蹴り込んだ。当初は先にラインを割っていたとしてノーゴールの判定となったが、VARの介入でレオ・ガウショの今季3得点目が認められた。
だが、後半36分にゴールキックの流れからC大阪が突き放す。FW櫻川ソロモンが前線から下りてボールを収め、前を向いてパス。走り出していたMF上門知樹が受け、ペナルティエリア右から右足でシュートを放つと、ディフレクションを経てネットを揺らした。上門は投入直後のプレーでゴールを奪取。古巣戦で今季初得点をマークした。
後半45分には岡山が左CKを獲得。ショートコーナーからMF白井康介が右足で強烈なシュートを放つ。GK中村航輔がこぼしたボールをレオ・ガウショが右足でプッシュし、今季4ゴール目を記録した。
しかし、岡山の反撃はここまで。3-2で逃げ切ったC大阪が2位に浮上し、地域リーグラウンドを終えた。
J1百年構想リーグWEST第18節が24日に行われ、3位セレッソ大阪は敵地で5位ファジアーノ岡山に3-2で競り勝った。90分での3連勝を達成。岡山は3試合ぶりの黒星を喫し、連勝は2で止まった。
3月の前回対戦は岡山が2-1で制し、C大阪に対して公式戦初白星。今節はリベンジを狙うC大阪が前半8分に先制した。
後半11分にはカウンターから敵陣で4対3の状況を作り、中央をドリブルで運んだMF中島元彦が左前方の横山につなぐ。ワントラップでボックス内に入った横山はGK濱田が寄せてくる中、左足で軽く浮かせてネットを揺らた。
これで横山は2試合連続の2ゴールで今季4得点目。C大阪が2-0とリードを広げた。
対する岡山は後半26分に1点を返す。ペナルティエリア右からFWルカオが右足でシュート。ブロックされたこぼれ球をMF松本昌也がゴールライン際で残し、ルカオの折り返しからFWレオ・ガウショが右足で蹴り込んだ。当初は先にラインを割っていたとしてノーゴールの判定となったが、VARの介入でレオ・ガウショの今季3得点目が認められた。
だが、後半36分にゴールキックの流れからC大阪が突き放す。FW櫻川ソロモンが前線から下りてボールを収め、前を向いてパス。走り出していたMF上門知樹が受け、ペナルティエリア右から右足でシュートを放つと、ディフレクションを経てネットを揺らした。上門は投入直後のプレーでゴールを奪取。古巣戦で今季初得点をマークした。
後半45分には岡山が左CKを獲得。ショートコーナーからMF白井康介が右足で強烈なシュートを放つ。GK中村航輔がこぼしたボールをレオ・ガウショが右足でプッシュし、今季4ゴール目を記録した。
しかし、岡山の反撃はここまで。3-2で逃げ切ったC大阪が2位に浮上し、地域リーグラウンドを終えた。