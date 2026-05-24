「乳がん」を早期発見・予防する”3つのポイント”はご存じですか？医師が解説！

乳がんの予防法や早期発見するためのポイントはどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が乳がんの予防法と早期発見のポイントについて解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「乳がん」を疑う「脇のしこり」にはどんな特徴があるかご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

山田 美紀（医師）

慶應義塾大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、総合病院や大学病院にて形成外科、外科、乳腺外科の研鑽を積んできた。医学博士。日本外科学会 外科専門医、日本乳癌学会 乳腺認定医、検診マンモグラフィー読影認定医（A判定）の資格を有する。

「乳がん」とは？

乳がんは乳腺に発生する悪性腫瘍です。女性が罹るがんの中で最も頻度が高く、日本では約９人に１人が乳がんになるというデータがあります。乳がん検診で発見されるケースや胸の硬いしこりなどの症状をきっかけに見つかります。乳がんの状態が悪化すると、リンパの流れに乗って、まず脇のリンパ節に広がります。これを転移と言います。脇のリンパ節への転移によってリンパ節が徐々に硬く、大きくなり、脇のしこりの症状が出る方もいます。

乳がんの予防法・早期発見するためのポイント

乳がんは早期発見し、早期に治療を開始することで完治を目指すことができます。乳がんの予防法や早期発見するためのポイントをご紹介します。

ブレスト・アウェアネス

普段から自分の乳房を気軽に観察する習慣を身につけましょう。入浴や着替えの際に、鏡で見る、乳房に触れるなどを日々行なっていると、「いつもと違う」変化に早めに気がつく事ができます。しこり、ひきつれ、乳頭からの分泌物などの変化に早めに気が付いたら、検診を待たずに早めに医療機関を受診しましょう。

乳がん検診を受ける

特に症状がなくとも、定期的な乳がん検診を受けることが大切です。40歳以上の女性は２年に１回、乳がん検診を受けることがすすめられています。症状が出る前に早期発見することができれば、早期に治療を受けられ、乳がんが完治する可能性が高まります。自治体の補助や職場の検診制度を利用して定期的に受けましょう。万が一、要精密検査という結果が帰ってきた場合は、必ず乳腺科を受診しましょう。

バランスの良い食生活と運動習慣

閉経後の肥満は乳がんになるリスクを高めることがわかっており、バランスの取れた食事で健康的な体重を保つことが大切です。運動習慣が乳がんになるリスクを減らすこともわかっています。また、アルコールの摂取も乳がんになるリスクであるため、なるべく控えることをおすすめします。

「乳がんと脇のしこり」についてよくある質問

ここまで乳がんと脇のしこりなどを紹介しました。ここでは「乳がんと脇のしこり」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

乳がんが脇に転移するとどんな症状が現れますか？

山田 美紀 医師

乳がんが脇のリンパ節に転移をすると、脇に硬いしこりが現れるといった症状で気づかれるケースもあります。まず、しこりを触れる位置は脇のくぼみの中央辺りが多いです。しこりは触っても痛みを感じない場合がほとんどですが、進行して周りの神経にがんが浸潤すると痛みを伴うことがあります。風邪によるリンパ節の腫れは１週間程度で良くなることが多いです。しかし、乳がんが腋のリンパ節に転移している場合は自然には改善しません。

編集部まとめ

今回の記事では、乳がんを疑う脇のしこりについてご紹介しました。乳がんが進行すると、まず脇のリンパ節に転移します。リンパ節の腫れは風邪等でも起こる症状ですが、乳がんによる脇のしこりは長期間続き、徐々に大きくなるという特徴があります。脇のしこりの症状が出る前に乳房の症状が出る事が多いので、日頃から乳房を意識する生活習慣を取り入れましょう。また、定期的な乳がん検診を受けることも大切です。

「乳がん」と関連する病気

「乳がん」と関連する病気は1個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

婦人科の病気

卵巣がん（遺伝性乳がん卵巣がん症候群の場合）

BRCA1/2遺伝子の病的バリアントを持っている場合、乳がんや卵巣がんになるリスクが高くなります。乳がんにかかり、家族歴や年齢などの一定の条件に当てはまる場合に保険適用で遺伝子検査を受けることができます。

「乳がん」と関連する症状

「乳がん」と関連している、似ている症状は3個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

乳房のしこり

乳頭からの血清分泌物

乳房の見た目の変化

乳がんがあると、乳房のしこりや乳頭血性分泌、乳房の見た目の変化などの症状に気がつくことがあります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関に相談することが大切です。

参考文献

乳癌診療ガイドライン2022年版（日本乳癌学会）

患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版（日本乳癌学会）