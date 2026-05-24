◇Bリーグファイナル第2戦 長崎 66―60 琉球（2026年5月24日 横浜アリーナ）

2戦先勝方式の第2戦が行われ、1敗の長崎（西地区1位）が1勝の琉球（ワイルドカード）を66―60で下し、優勝の行方は26日の最終第3戦にもつれた。長崎は初のチャンピオンシップ挑戦での初制覇、琉球は3季ぶり2度目の頂点を狙う。

長崎は第1Qにイ・ヒョンジュンの3点シュートなどで波に乗った。第3Qの35―31の場面では、馬場雄大がスチールからレイアップシュートまで持ち込み、さらにスタンリー・ジョンソンもスチールからダンクシュート。相手の堅守のほころびを突き、一気に畳みかけた。

10点を挙げた馬場は「もう1試合できるのは光栄。良い結果だった」と語り、ラスト3戦目に向けて「僕たちの戦いは終わってない。泣いても笑っても最後。勝って終わりたい」と決意を込めた。

両チーム最多25点を挙げたジョンソンも「勝つためにプレーした。チームがディフェンスをしてリバウンドを取ってくれたので勝てた。あと1試合戦うだけ。レギュラーシーズン1位だったことを証明するだけ」と気合を入れ直した。