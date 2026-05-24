池内博之、小栗旬ら『GTO』メンバーとゴルフへ「激アツすぎます」「推ししかいない」
俳優の池内博之が23日にInstagramを更新。ドラマ『GTO』（1998年）で共演したキャストとのゴルフを報告した。
【写真】エモすぎる『GTO』メンバーの集合ショット
池内が「みんな、うますぎ 楽しい時間をありがとう」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。写真には、池内が1998年放送の反町隆史主演のドラマ『GTO』で共演した小栗旬、窪塚洋介と笑顔で並ぶ様子が収められている。
投稿の中でも「熱いメンバー」と称している共演者とのオフショットに、ファンからは「きゃー激アツすぎます」「エモ〜」「推ししかいないって」などの声が集まっている。
引用：「池内博之」Instagram（＠hiroyuki.ikeuchi）
【写真】エモすぎる『GTO』メンバーの集合ショット
池内が「みんな、うますぎ 楽しい時間をありがとう」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。写真には、池内が1998年放送の反町隆史主演のドラマ『GTO』で共演した小栗旬、窪塚洋介と笑顔で並ぶ様子が収められている。
投稿の中でも「熱いメンバー」と称している共演者とのオフショットに、ファンからは「きゃー激アツすぎます」「エモ〜」「推ししかいないって」などの声が集まっている。
引用：「池内博之」Instagram（＠hiroyuki.ikeuchi）