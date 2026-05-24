◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ ２６―３ ＢＬ東京（２４日、秩父宮）

準々決勝第２試合は、レギュラーシーズン３位の東京ベイが、同６位のＢＬ東京に２６―３で勝利。埼玉と戦う準決勝（３１日、秩父宮）進出を決めた。敗れたＢＬ東京は、３連覇を逃した。

先制はＢＬ東京。前半４分、ＦＢ松永拓朗が約２０メートルのＰＧを沈めて３―０。東京ベイは同１５分、敵トライエリア前でのクイックスタートから、ＳＨ岡田一平が駆け抜けトライ。キックも決まり７―３と逆転する。その後は東京ベイは敵陣に攻め込むものの、決定機に欠く展開。ＢＬ東京は自陣２２メートル内に張り付けられるが粘り、４点ビハインドで折り返した。

後半は３分、東京ベイが敵陣での７次攻撃から、ＦＢスティーブンソンが右へキックパス。ドンピシャでＷＢＴヴァイレアに渡りトライ。１４―３とリードを広げる。同１１分、ＢＬ東京はミスから失点する。自陣トライエリア前でフランカー徳永祥尭のパスがエリア内へ。転がったボールを東京ベイのＮＯ８マキシ・ファウルアが抑えて得点。１９―３となる。

ＢＬ東京は後半１８分に、主将のＮＯ８リーチ・マイケルが脳しんとうのため交代。東京ベイが接点の圧力で上回り、前半に続いて相手を敵陣に押さえ込んだ。自陣に攻め込まれた後半３７分、この日アタックで存在感を見せ続けたＦＢスティーブンソンが、スチール。試合終了間際には、ＷＴＢヴァイレアのビッグゲインから、敵トライエリアに転がったボールをＣＴＢプレトリアスがグランディング。２６―３とし、勝利。２連覇王者をノートライに抑える白星で、準決勝に進んだ。