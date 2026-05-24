◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部１６００メートルリレー決勝が行われ、早大が３分３９秒０１で優勝。３分３９秒１９の２位に青学大、３分４０秒６１の３位に日体大が入った。

日体大で２走を走った青木アリエ（４年）は今大会、１００メートル、２００メートル、４００メートルにエントリー。本命の４００メートルでは３連覇を達成した。

リレーも含めて４日間で全１０レースを走りきり「最後まで戦い続けた」と爽快な表情。走行距離は２・４キロになるため「サンショー（３０００メートル障害）でもやろうかな」とおどけて話した。

今回が最後の関東インカレ。「１年生の時は出られなくて、２年生の時はチャレンジャーとして挑んだ。今回はプレッシャーのある中での関東インカレでしたが、いろいろな人から、楽しんでって言ってもらいました。楽しかった」と満開の笑顔で話した。

今後は６月の日本選手権（名古屋）へ向けて調整を進めていくが「明日から教育実習です」と並行してトレーニングしていく予定。「若い、良いパワーをもらいたい」と笑顔で話し、「関東インカレで足りなかった部分をまた先生と話し合って、スピードとキレを上げて行けたら、元通りの自分の走りはできると思う」と日本選手権で最高のパフォーマンスを披露する。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。