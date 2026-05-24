◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部３０００メートル障害決勝が行われ、早大の佐々木哲（２年）が８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也さん（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。「去年は決勝を欠場してしまったので今年は早稲田大学に貢献したかった。記録は狙っていませんでしたが、４９年ぶりの大会記録はうれしいです」と佐々木は満面の笑みで話した。

スタンドで見守った早大ＯＢの「レジェンド」瀬古利彦さんも大喜び。瀬古さんと新宅さんはＳＢ食品時代のチームメートで、実業団駅伝でタスキをつないだ盟友だ。瀬古さんは４９年ぶりの大会記録を知ると「ワォ！ それはすごいね。佐々木はよく走った」と称賛した。

瀬古さんと新宅さんは、１９８０年モスクワ五輪（日本はボイコット）、１９８４年ロス五輪、１９８８年ソウル五輪に、ともに３大会連続で出場した。３大会ともマラソン代表の瀬古さんに対し、新宅さんはモスクワ五輪で３０００メートル障害、ロス五輪で１万メートル、ソウル五輪でマラソンといずれも異なる種目で代表となった伝説を持つ。「新宅は本当に強かった。４９年ぶりに大会記録を更新されたことを悔しがっていると同時に喜んでもいるだろう」と瀬古さんは笑顔で話した。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で早大は４位。今季のチームはさらに強力。前回４区区間賞の鈴木琉胤（るい、２年）、同５区３位の工藤慎作（４年）、同３区３位の山口竣平（３年）を主軸として、同１区７位の吉倉ナヤブ直希（３年）、同９区２位の小平敦之主将（４年）ら実績を持つ選手が多い。それに「令和の三羽がらす」と呼ばれる増子陽太、新妻遼己（はるき）、本田桜二郎の強力ルーキーが加入した。

瀬古さんは「まずは出雲駅伝か全日本大学駅伝でひとつ勝つことが大事。それが箱根駅伝優勝につながるでしょう」と、学生駅伝３冠を達成した２０１０年度以来のタイトル獲得に期待を込めて話した。