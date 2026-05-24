◇第87回オークス 芝2400メートル（2026年5月24日 東京競馬場）

1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はジュウリョクピエロが優勝。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手（22）が、JRA女性騎手としてG1初制覇する偉業を成し遂げた。

道中後方を追走したジュウリョクピエロは最後の直線で馬群を縫うように進出。ルメール騎乗のドリームコアを首差捉えて栄冠を掴んだ。

歴史的快挙にSNSでは、「今村聖奈Jが重い歴史の扉をこじ開けた。ガッツポーズ最高」「ルメールとレーンに勝ったんだぞ聖奈ちゃん！」「やべぇすげぇ」「ナイスライド！これが歴史だ！！！」「初G1でこれは凄い」「泣いたー！おめでとう聖奈」「人馬ともにすげぇものを観た おめでとう」と、感激と祝福の声があふれた。

▼オークス ダービー卿の所有するオークの森が由来とされるほか諸説あるが、英ダービーの1年前に3歳牝馬のレースとして英オークスが行われている。日本では1938年秋、「阪神優駿牝馬」として第1回が阪神ダート2700メートルで行われた。