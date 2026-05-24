タレントで作家の宮田愛萌（28）が24日、都内で初エッセー集「ないなら書けばいいじゃない！」の発売記念イベントを行った。

別れ話の記憶、家族への思いなどを書き下ろした宮田は「エッセーって自分のことを書くじゃないですか。誰が読むの、誰が買うのと思っていました。取りあえず私の親友と親は読んでくれるかなと思いました」。

2023年に小説集「きらきらし」で小説家デビュー。「物語を書いている方が、この先の展開、締める方がスラスラと出てきた。エッセーって自分のことを書いていくけど、日記じゃない。ちょっと盛った方がいいのかと悩みましたね。きっとこれを何年後かに読んでも、メチャメチャ今の自分が詰まっている。誰でもいいから読んでほしいですね」と話した。

元アイドルでタレント、小説家としても活躍しているが、会社員に憧れを持っている。「今でもなりたい。一番すごいと思っています。大きな組織に属して、人と協調して、我慢して、お給料をもらうってすごい。アイドルの時は、そんなにいやだと思ったことはなかったですから。協調性は必要ですが、意外と自由でした」と振り返った。

来世はアイドルと会社員、どちらになりたいかを聞かれると「大きな会社に勤めて、新人として3、4年務めて『私はこんなじゃない』と転職して、その経験をエッセーに書いてみたい」。そして「営業か広報、そういう仕事をしたい。編集は無理だと思う。大学生の時も出版社に入りたかった。アイドルだったんですけどね」と笑った。