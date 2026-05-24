◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

３歳牝馬１８頭立てで争われ、６番人気で武豊騎手が手綱を執ったアランカール（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が、桜花賞５着から樫の女王の座を狙ったが、８着に敗れた。１６年に同じ２枠３番から勝ったシンハライトとの母子制覇を目指したが、クリフジ（１９４３年）＆ヤマイチ（５４年）、ダイナカール（８３年）＆エアグルーヴ（９６年）に続くことはできなかった。

武豊騎手は９３年ベガ、９５年ダンスパートナー、９６年エアグルーヴ以来となる３０年ぶりのオークス４勝目がかかっていた。

勝ったのは５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）。最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。勝ち時計は、２分２５秒６。

２着は３番人気のドリームコア（クリストフ・ルメール騎手）、３着は２番人気のラフターラインズ（ダミアン・レーン騎手）だった。