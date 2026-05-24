俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。妻で女優の山口智子（61）と結婚するまでの交際期間を明かす場面があった。

MCの満島真之介は「結婚何歳の時でしたっけ」と質問し、唐沢は「32（歳）の時に結婚したから、もう30年くらい」と打ち明けた。

「でもその前に7年付き合っているから」と交際期間についても言及。MCの「EXIT」兼近大樹は「じゃあ25くらいからお付き合いしていた人と、32ぐらいで結婚…」と感心した。

唐沢は「ほら付き合ってさ、すぐ結婚する人とかいるじゃん。それで結局別れた人とか多くない？」とも語り、交際期間が長かった理由について「俺もそういうの嫌だから、どんな人なのかっていうのをさ、長く付き合わないと分からないこともあるのよ。意外と女性って10年、下手したら20年ぐらい猫かぶることできるから、全然平気だから」と明かした。

兼近が「7年もお付き合いしたわけじゃないですか。猫はもうかぶり終えてからご結婚されたんですか」と質問すると、「そうねえ。まあのちのち出てきたこともあるけどね」と苦笑した。

「でもそれはなんか慣れてきてっていうか、安心してでてきたっていうのもある」と落ち着いた様子で話した。