お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が24日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身が考案した、フジテレビ放送のお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」に寄せられた批判について言及した。

ツッコミ芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。色や数字など、独特なお題が出ることが特徴となっている。出場者の選定、得点の判定などを粗品が一手に担い、X（旧ツイッター）トレンドで1位になるなど大きな話題を集めた。

そこで「なんで粗品が審査するんだよ?」という声が一部であがっていたが、これに粗品は「今一度強い言葉で言っておきますけど。俺が一番面白いからや!お笑い界で一番面白いと僕は思っています」と返す。

また「天下を取りたいと思っています。だから俺が審査するんや。誰が文句あんねんって話でね。しかもツッコミのことも一番分かってます」といい「“粗品の審査何やねん?”とか“今のはゴールデンスターやろ”とか“今のはノットスターやろ”って感じた人。自分が面白くないと思った方がいいです。それは残念な事実です」と語っていた。