◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル57キロ級決勝で、24年パリ五輪53キロ級王者の藤波朱理（レスター）が永本聖奈（アイシン）を8―0で下し、同階級では初優勝を果たした。藤波は昨年12月の全日本選手権との連勝を飾り、9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。

初対戦の永本には序盤に6ポイントを重ね、第2ピリオドにさらに2ポイントを加点。テクニカルスペリオリティーには持ち込めなかったが、「相手が誰であれ、自分のレスリングをやることを目標にしてきた。勝ちきることができて良かった」と安堵の表情。三重県四日市市出身の藤波にとって準地元開催のアジア大会に向けて「凄く思いが強い。厳しい戦いになると思うが、そこを含めて楽しみだし、地元で応援してくださる方の前で勝つ姿を想像しながらやっていきたい」と話した。

2月に右足首を痛め、4月に練習を再開したものの、3週間前には右膝の側副靱帯を損傷するケガに見舞われた。歩行できないほどの状態だったが、周囲のサポートを得て懸命にリハビリ。1週間は安静、その後の1週間で打ち込みやシャドーレスリングを行い、最後の1週間で急ピッチで仕上げ、今大会のマットに立ったという。

これまでも大きな大会の前に大ケガに見舞われてきた藤波は、「なんでまたここで自分が…」と思い悩み、欠場する選択肢もあったという。それでも「万全じゃない中で自分がどれだけできるのか」とあえて厳しい道を選択。今回の大会自体は欠場し、出場権を懸けるプレーオフ1試合のみに出場する選択肢もあったが3試合を勝ちきり、「自分の中で凄く大きな自信になった」と話した。

3月に日体大を卒業し、4月からはレスターに所属。社会人として迎えた初めての大会を制し、17年9月から続く公式戦連勝記録も153に伸ばした藤波。4月からは一人暮らしも始めており、「普段は自炊も楽しくやっている。（一番うまくできた料理は）ねばねば丼。混ぜるだけなんですけど（笑い）、一回ハマったら繰り返し作っちゃいます」と私生活も充実している様子だった。