お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、２１日に自身のインスタグラムを更新。

鍛え上げられた肉体美を披露しました。



【写真を見る】【 コロチキ・西野 】 驚異の肉体美に ファン反響 「デカくなりましたね」「すごい努力」「かっこいい」





西野創人さんは「２年半 筋トレしまくった結果」と題し、動画をアップ。









投稿された動画では、日々のトレーニングで、西野創人さんの肉体が、逞しく変化していく様子が見て取れます。







動画の中には、２０２４年７月に埼玉県久喜市で開催されたボディコンテスト「APF RUBEUS CUP 2024」に出場した際のシーンも納められています。









更に、西野創人さんは「大会から１年１０か月」「２０２６年９月２０日 ２年ぶりに大会挑戦」「ボディビルに初挑戦」「大会まであと１２２日」と、綴っています。







この投稿にファンからは「尊敬します いつも色々なことに挑戦されていて素晴らしいです。 頑張ってください！！」・「鳥肌たった！素晴らしいです」・「こうやって経過をみると、成長曲線やばいですね…努力できる人はかっこいいですね！」・「彼の努力は、人々に感動を与える」・「デカくなりましたね」・「すごい努力 そしてめちゃくちゃカッコイイ」などの反響が寄せられています。





【 西野創人(にしのそうと)さん プロフィール 】

性別：男性

生年月日：1991年09月21日

身長/体重：170cm /68kg

血液型：O型

出身地：大阪府 豊中市

趣味：筋トレ/草野球(トータルテンボス藤田さんのチームに所属)/野球観戦/邦ロックバンド/恋愛番組視聴/古着屋巡り

特技：野球(高校時代大阪大会ベスト8)/デコピン

出身/入社/入門：NSC大阪校 33期生





【担当：芸能情報ステーション】