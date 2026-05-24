ホリプロと契約…今村聖奈、歴史的快挙 女性騎手初のJRAのGI勝利、クラシック「オークス」で成し遂げる
JRAのGI競走「第87回 オークス」が24日、東京競馬場・芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロが優勝。騎手の今村聖奈（22）が歴史的快挙を成し遂げた。
【動画】今村聖奈、オークス制覇の歴史的実況
今村騎乗のジュウリョクピエロは、最後の直線で力強く伸び、1着入線。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。
今村は、2022年にデビューし、同年3月5日に初勝利。重賞は同年7月のCBC賞で勝っている。昨年には、女性騎手3人目のJRA通算100賞を達成した。今回、クラシック初騎乗だった。
また、ホリプロとマネージメント契約を結んでいる。
【動画】今村聖奈、オークス制覇の歴史的実況
今村騎乗のジュウリョクピエロは、最後の直線で力強く伸び、1着入線。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。
今村は、2022年にデビューし、同年3月5日に初勝利。重賞は同年7月のCBC賞で勝っている。昨年には、女性騎手3人目のJRA通算100賞を達成した。今回、クラシック初騎乗だった。
また、ホリプロとマネージメント契約を結んでいる。