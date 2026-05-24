◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

３歳牝馬１８頭立てで争われ、３番人気でクリストフ・ルメール騎手が手綱を執ったドリームコア（美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、桜花賞９着から樫の女王の座を狙うも抜け出したところを最後に差されて、首差２着に敗れた。今週２０日に病気のため６７歳で死去した萩原清調教師が管理していたが、翌２１日に大竹厩舎に転厩していた。

ドリームコアは、亡き萩原さんが自ら手がけたノームコアの娘。母は１９年のヴィクトリアマイル、２０年の香港カップの国内外Ｇ１を含む重賞５勝を挙げた名牝だった。キズナ産駒の牝馬は新馬、ベゴニア賞、クイーンＣ（すべて芝１６００メートル）と３戦無敗の東京コースで、反撃が期待されていた。

先週のヴィクトリアマイル（エンブロイダリー）で海外とＪＲＡ・Ｇ１を合わせ通算１００勝を達成していたルメール騎手は、クイーンＣ、桜花賞に続く３度目の騎乗。２週連続Ｇ１制覇を果たせば、嶋田功元騎手に並ぶオークス歴代最多５勝目だったが、かなわなかった。

勝ったのは５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）。最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。勝ち時計は、２分２５秒６。

３着は２番人気のラフターラインズ（ダミアン・レーン騎手）だった。