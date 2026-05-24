5分完成レシピも。作り忘れても安心！「麦茶」を爆速で作れる裏ワザ3選

暑さが増してくると、麦茶などの飲み物の消費が早くなりますね。そんなときにおすすめの、短時間で完成する麦茶レシピをご紹介します。

▼濃縮麦茶を作る

麦茶を濃く煮出してストックします。飲みたいときに水で薄めるだけと簡単です。



▼香り高い麦茶を作る

耐熱容器に少ない熱湯を入れてふたをし、数分蒸らしてから水で薄めます。香り高い麦茶が短時間で完成。



▼電子レンジで安全に作る

耐熱カップに麦茶パックと水を入れて電子レンジで煮出します。傷みやすい麦茶を安全に作る方法をご紹介。







お子さんの水筒などで一気に消費してしまったときなど、すぐ新しい麦茶を作れるので重宝します。麦茶パックや温度など、傷みにくい工夫が満載の麦茶レシピで、安全においしくこの夏を乗り切りましょう。

画像提供：Adobe Stock



執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。