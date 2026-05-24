ハンセン病訴訟の控訴断念から25年です。参議院議員の谷合正明さん（公明党）に、今後の展望などを聞きました。

【写真を見る】谷合正明 参議院議員（公明党）「『新しい政治の受け皿を作っていく』ことが私たちの目標」【国会報告】

──ハンセン病訴訟の控訴断念から、25年の時が経ちました。谷合正明さんは活動される中で、これをどのように見られていますか。

（谷合正明さん）

「控訴断念から25年の節目であります。全国に13ある国立のハンセン病療養所のうち、3つが岡山と香川にあるということです。私は、公明党のハンセン病問題対策本部長を務めております」

「これまで我が国では、本当に隔離政策というものを長く続けてきた、まさに『負の人権の歴史』であります。これは決して忘れることはできません」

「これからもハンセン病問題に対しまして、全力で向き合っていくということを、まず冒頭お誓い申し上げたいというふうに思います」

──そして衆議院では中道改革連合ができ、一方で参議院では立憲民主党と公明党は分かれたままです。この状況についてはどのように思われていますか。

（谷合さん）

「私がおりますこの参議院ですけども、おっしゃるとおり公明党と立憲がそれぞれあります。今、中道改革連合への参加に向けてお互い協議を続けているところであります」

「国政において、やはり3党がバラバラであるということは決して望ましいことではないと思います。徹底した政権監視機能であるとか、また緊張感のある政治を実現していくためには、今の与党第一党に代わる政権担当能力もある、この穏健な中道勢力、この塊を大きく育てていくということが、私は重要だと思っております」

今後の合流や連携は？

──今後の参議院での合流や連携については、谷合さんとしてはどのようにお考えでしょうか。

（谷合さん）

「そうですね。まず2年後に参議院選挙があります。参議院選挙では中道として戦っていくというのが筋だと考えています。なるべく早い時期の合流を目指して、しかしながらそのプロセスについては、地方の様々な自治体議員の皆様の声であるとか、また国民の皆様、有権者の皆様に対してもオープンにしながら議論もしていかなければいけないというふうに思っております」

「また、公明と立憲の合流という、その枠にとどめてはいけないと思っておりまして、今までの公明や立憲の枠にとどまらないような新しい方々が、政治の世界にチャレンジしていきたい、そんな方々の受け皿となるような、勢いのある枠組みを作っていくということだと思っております」

「合流することが目的ではなくて、新しい政治の受け皿を作っていくということが私たちの目標であります」

──そして20日には党首討論もありました。

（谷合さん）

「直前に、中道勢力の3党の代表が事前に協議しながら臨みました。我が党・公明党の竹谷とし子代表と事前に相談しまして、何が一番、党首討論で限られた5分という時間の中で訴えるべきことなのかと」

「竹谷さんの最大の強みは、『現場を誰よりも歩いてきている』ということではないか。特にこのイラン情勢を受けて中小企業やまた各生活者、個々人の声を誰よりも聞いてきたということをしっかりと総理にぶつけて、そして具体的な政策提言を行っていこうということで臨みました」

「結果的に、そうしたことができたと思います。ただ一方で、6党の党首が45分間という限られた時間の中でやっておりますので、多党化した中での党首討論のあり方については再考していく余地があるのではないかと思っております」