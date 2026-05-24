アメリカで卵子提供と凍結を同時に行うプログラムに参加したAyaさん（32）。現地での様々な体験を経て、心境の変化があったという。

【映像】卵子提供、採卵当日の様子

ニュース番組『わたしとニュース』では、採卵当日の様子やその結果、そして人生における新たな選択肢について、タレントのSHELLYとともに深掘りした。

■卵子提供＆凍結を同時にやってみた結果は

卵子提供プログラムでのマッチングや様々な検査、提供先の家族との交流を経て、ついに採卵の日を迎えたAyaさん。どのような流れで進んでいったのか。Ayaさんは次のように振り返る。

「8時頃にクリニックに行って、ローブに着替えて、友達にメッセージを送ったりしていた。その後、手術室に呼ばれて、手術台に寝て、全身麻酔なのでカップみたいなものをはめられて。3、2、1と数えて、麻酔が入って、そこから視界が止まった。見えなくなったという感じ。そこから何も覚えていない」（Ayaさん、以下同）

「（Q.痛みなどは？）目覚めた直後はなかった。徐々にお腹が張った。日を追うごとにひどくなって。夜は本当に苦しくて、お腹の中に風船が入っている感じで辛かった」

採卵の結果、全部で18個の卵子が採れた。プログラムの規定で、半分の9個を提供先の夫婦へ、残りの9個を自分の将来のために凍結保存。採卵したクリニックには、平均的な採卵数だと説明を受けたという。

■「子どもが欲しい欲望はなくなった」卵子提供を経て心境の変化が

卵子提供後も提供先の家族のことが気になりつつ、何気ない連絡をしていたというAyaさん。そんな採卵から半年後、Ayaさんのもとに「妊娠しました」という待望のメッセージとともに、エコー写真が送られてきたという。

「エコーの写真を送ってくれて、不思議な気持ちだった。自分が提供した卵子なので、自分の遺伝子を継いでいる赤ちゃん。すごく嬉しかった。ちゃんと育っているんだなと思った。数カ月に1回、エコー写真などが送られてきて、『赤ちゃん何週目に入ったよ』とか『何カ月目に入ったよ』とか」

無事にベビーが誕生したという連絡を受けたのは、2025年の夏だったそうだ。

「誕生したベビーの写真とお母さんの写真が一緒に届いた。すごく嬉しかった。写真を見るたびに本当に可愛いと思う。私自身、子どもはすごく好き。でも私が提供した卵子によって子どもが生まれた一連を見て、子どもが欲しい欲望はほぼなくなった。今はもうすごく満足。自分の子どもがすごく欲しい気持ちはない」

この言葉を受け、SHELLYは「すごく貴重な経験をされていますね」。その上で、多様な幸せの形について次のように語った。

「子どもが欲しいかどうかで悩んでいる女性は非常に多い。さらに『子どもを産むのが普通』と考える人も世間には多く、そうした悩みに周囲は『産めば好きになるよ』『子どもを持てば幸せになるよ』と言いがちだが、それは少し無責任ではないかと思ってしまって。子どもが欲しくてたまらなくて産んだ私でさえ、すごく大変な時があるから。だからこそ、自分の中で『子どもを持つか持たないか』の答えを出すのは本当に難しいことだと思う」

「自分で答えを出すための向き合い方はいろいろあるが、Ayaさんの場合は、自分たちではどうにもできなかった方々に、（卵子提供を通じて）自分の力で子どもをプレゼントできた。それによって、ある意味で満たされた部分もあるでしょうし、自分が関わったことで、一人の新しい命がこの世に生まれたという事実もある。考えれば考えるほど、本当に貴重な経験をされたのだと感じる」

日本では卵子提供によって新たな家族を迎えることが、アメリカほどポピュラーではない現状も。場合によっては「複雑な家庭環境」に映るかもしれないが、この点についてSHELLYは…

「日本では『家庭環境が複雑』とか『複雑な愛の形』と表現されがちだが、それは周囲が勝手なフィルターを通して見ているだけでは。その人にとって『今、幸せであること』が全てなのだと思う。いろいろな選択肢が増えているのはすごく良いこと。今回の件は私にとっても非常に勉強になった」

■「会えたらラッキー」SNSに寄せられた質問と家族の絆

Ayaさんは、卵子提供と凍結を同時に行える選択肢があることを多くの人に知ってほしいとSNSで発信し、大きな反響を呼んだ。その中には「もしある日、卵子提供した子どもがあなたの家のドアの前に立っていたらどうしますか？」という質問も寄せられたという。これに対しAyaさんは、「今はSNSもAIも発達していて個人情報もわかってしまう。もし子どもが会いに来たければ、長い人生のどこかで会えるかもしれない。会えたらラッキーぐらいに思って生活している」と話す。

こうした柔軟な考え方について、SHELLYは「素敵！」と共感。

「『赤の他人』という言葉があるように、日本は「家族=血のつながり」と考える人がまだ多いように感じる。しかし私個人としては、自分が家族だと思える相手と愛情を持って接し、ともに生活を営むことこそが家族の本質ではないかと思っている。養子縁組や里親など様々な形の家族が、『血がつながっていないから関係性が薄いのか』『普通の家族とは違うのか』というと全くそうではない。Ayaさんが思うような関わり方、そして子ども本人が望む関わり方こそが全てだと思う。『会えたらラッキーくらいに思っている』って実は一番子どもを大切にしている考え方だと思う。『あなたの好きにしていいよ。会いたくないなら、こちらから無理に会いたいとは言わないよ』というスタンスは、子どもの意思を尊重してあげていると思う」

■「子どもを持つ・持たない」以外の選択肢

最後に、卵子提供と凍結という選択について、Ayaさんは次のように語った。

「女性は『子どもを持つか・持たないか』の選択肢を迫られがちだけど、持つ・持たない以外に真ん中にいろいろなグレーゾーンがある。卵子提供もその1つ。社会の子どもたちの未来に貢献する行動は全部グレーゾーン。子どもを持つ・持たない以外にたくさんの選択肢があることにもっとたくさんの人が気付けたらすごく生きやすくなるのではないか」

この言葉に強くうなずいたSHELLYは、女性の生き方の多様性について次のように語った。

「『子どもを持つか・持たないか』という話題は、海外のSNSでも非常によくバズっている。女性は『子どもを持たなくてもいいの？あなた何歳？』といった言葉を投げかけられがちな現状にモヤモヤしている人が多い。一般的に独身で生きている女性たちが、ずっと孤独に暮らしているかというと決してそうではない。独身女性のほとんどは、誰かにとっての『おばちゃん』。地域のコミュニティにいる子どもたちをなんとなく気にかけていたり、その成長に貢献していたりする人がたくさんいる」

自分の遺伝子を持つ子どもを産んだ女性だけが「お母さん」になっているわけではない…SHELLYは次のように締めくくった。

「実際に私の周りを見渡しても、独身女性たちにものすごく救われ、助けられていると感じることが多い。自分で子どもを妊娠・出産し、自分の遺伝子を持った人間が増えることだけが人を『お母さん』にするわけではない。子どもたちに愛情を持って接することで、誰もがうっすらと『お母さん』の役割を果たしているのだと思う。その関わり方のタイミング、ペース、関わりの濃淡は、一人ひとりが自由に選べるものなのだと強く実感している」

（『わたしとニュース』より）