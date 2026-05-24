東京芝2400メートルで決戦

中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。歴史的勝利に、競馬ファンも絶賛だ。

道中は中団を追走したジュウリョクピエロと22歳の今村。直線は末脚全開で、先に抜け出したライバルをとらえた。ゴールの瞬間、22歳は小さく拳を握った。関係者と喜びを分かち合うと、涙を浮かべ、そして笑った。

JRAの女性騎手で初のクラシック騎乗で初制覇の大偉業。東京競馬場は大歓声に包まれ、X上の競馬ファンの感動が止まらない。

「ジュウリョクピエロ見事な差し切りで優勝！鳥肌立ちました。今村聖奈騎手G1初制覇おめでとうございます!」

「すげえよ。今村聖奈騎手おめでとう！」

「今村マジでもってるなぁ…。完璧すぎる騎乗でした」

「これは外れても文句ないよ。すげえよ」

「今村聖奈すご！！！」

「やばい。感動しかない 初の女性騎手勝利で初東京勝利って」

ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統で通算6戦4勝。



（THE ANSWER編集部）