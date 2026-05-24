＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】気品が違う“着物姿”の女性著名人が降臨

大相撲千秋楽、注目の三段目優勝決定戦の最中、向正面に別格の気品漂う着物姿の女性著名人が降臨。「気品がすごい」「美しすぎる」などファンが騒然となった。

そのシーンは7戦全勝で迎えた三段目六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と三段目七十七枚目・木竜皇（立浪）の優勝決定戦で起こった。

旭富士は昨年11月に初土俵を踏んだばかりの期待の逸材。その四股名を師匠であり第63代横綱・旭富士（現・宮城野親方）から受け継いだ、言わずと知れた将来の横綱候補だ。

一方の木竜皇は自己最高位が十両十二枚目の実力者。昨年三月場所で「右膝前十字靱帯断裂」「右膝関節内側側副靱帯損傷」などの大怪我を負い長期休場を余儀なくされ序二段まで陥落、先場所6場所ぶりに復帰すると全勝を遂げ、三段目に上がった今場所でもこれまで無傷で白星を重ねてきた。

7戦無敗の両者の激突で、中継カメラが姿を捉えたのは、着物姿のデヴィ夫人。キレイかつゴージャスにセットされた髪もさることながら、涼しげな色味の着物が印象的だ。その存在感にファンも注目。「気品がすごい」「美しすぎる」などざわついた。

なお取組は、頭をつけ両まわしを引くなど万全の形を作った木竜皇だったが、旭富士が豪快な小手投げでひっくり返す圧勝。デビュー以来、序ノ口、序二段、三段目を負けなしの21連勝で制し、実力を遺憾なく発揮してみせた。(ABEMA／大相撲チャンネル)