ぐっすりと気持ち良さそうにお昼寝をしていた猫さん。思わず聞き入ってしまう、“豪快ないびき”をかいていたそうで…？

とびっきりの癒しを届けてくれた猫さんの姿は、記事執筆時点で10万回再生を突破。「爆音のぷーぷーでかわいすぎたw」「途中うっふふってなるのおもろw」「休日のお父さんじゃんw可愛いなぁ♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：お昼寝する猫→イビキをかいていると思ったら、次の瞬間…『尊い光景』】

いびきをかいてお昼寝中

YouTubeチャンネル『はましゃもらす』に投稿されたのは、エキゾチックショートヘアの男の子「ししゃも」くんの可愛さと癒し満点なある日のお昼寝シーン。椅子の上で寝転がり、気持ち良さそうにお昼寝をしていたそうなのですが…。

こちらに背を向けたししゃもくんから聞こえてくるのは、大きないびきの音！飼い主さんによるとよくいびきをかいているそうで、この日も盛大に「ぷー、ぷー」と、それはそれは可愛らしい音を響かせていたのだといいます。

ある生き物にそっくりな寝姿

かなりの音量が出ている自身のいびきにも、飼い主さんのさらなる接近も気にすることなく、ぐっすりと熟睡している様子のししゃもくん。そこで正面に回ってみると、お腹を出して前足を胸のあたりで組んでいるような無防備な寝姿があらわになったといいます。

寝姿にエキゾチック特有のまあるいお顔や低い鼻、そして色味も相まって、ラッコを連想する視聴者さんも多かったとか。そんな愛らしい姿でいびきをかいて眠るししゃもくんは幸せそのものといった様子で、いつまでも見ていられそうです。

楽しくて可愛いいびき

そうして微笑ましい光景が続く中、思わず吹き出してしまうようなまさかの不意打ちが…！ししゃもくんから「んっふふふ」と、まるで笑い声のようないびきが発せられたのです。さらに、何か夢を見ているのか、顔がピクピクと動く様子も見られたといいます。

その後も「ぷっ」「ぷー」「ぷぷぷっ」と、バリエーション豊かないびきで楽しませてくれたししゃもくん。目も耳も癒してくれる、なんとも素敵なお昼寝タイムだったのでした。

投稿には「なんとかわいい音なんだ！」「いい子いい子したくなりますぅ～♡」「腹筋崩壊しましたwwwこの脱力っぷりが、すんご～～くかわいい♪」「かなりのぷーに笑ってしまいました」「めちゃくちゃ可愛くてリピート再生しちゃいます♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はましゃもらす』では、エキゾチック3姉弟の日常の様子が投稿されています。別日にも見られた可愛いいびきはもちろん、武闘派だというししゃもくんのアグレッシブな一面なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「はましゃもらす」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。