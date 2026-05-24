SNSで305万回以上表示され8.8万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんが置いていたものに猫パンチを繰り出す黒猫の姿。見守るSNS民からは「異常に臭いとか？」「変な生き物とでも思ってるのかしら」などのコメントが集まっています。

【動画：2匹の猫が『警戒していたもの』とは……『まさかの光景』】

ビビりながら攻撃中

X（旧Twitter）アカウント「なご」に投稿されたのは、警戒しながらも果敢に猫パンチを繰り出す黒猫の「誉くん」の姿。その奥には茶トラの「小判くん」もいて、なりゆきを見守っていたといいます。

誉くんが様子を探りながら、タイミングを計ってパンチを繰り出す相手は、なんと飼い主さんの「スニーカー」！横たわった白と黒のスタイリッシュなスニーカーが、猫パンチをこれでもかこれでもかと受け続けていたそうです。不憫…。

真剣そのものの誉くん

ただ猫パンチをしていると聞けば遊んでいる可能性もありますが、誉くんは後ろに重心を置いた、いわゆる「へっぴり腰」状態だったとのこと。また、パンチする度に「びくっ」と跳びはねていたとのことなので、かなり警戒していたことがうかがえます。

見守っている小判くんも、一緒になって「びくっ」としていたそう。猫から見たら、黒いスニーカーは得体のしれないものだったようですね。ちなみにスニーカーは新品で、人間からすると臭くはなかったそうです。

連打！連打！連打！

誉くんが「敵」認定したスニーカーはもちろん微動だにしませんが、誉くんはなんとしても倒したかった様子。とても長い時間パンチを続け、最終的には「えいえいえいえいっ！」と高速パンチまで繰り出したそうです。

スニーカーと戦い続けた誉くんでしたが、もちろん普段から喧嘩っ早いわけではないそう。小判くんとのびのび過ごしたり、飼い主さんに甘えたり、テレビの前に寝そべったりとマイペースに暮らしているそうですよ。

猫が人間のものを敵認定して攻撃するのは『猫あるある』のようで、SNS民からは「猫様の謎スイッチわかる」「我が家ではドライヤーとヘアブラシは嫌われ者でパンチされてます」などのコメントも寄せられていました。

Xアカウント「なご」には、誉くんと小判くんが自由気ままに過ごす日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「なご」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。