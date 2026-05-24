猫が使う5つのアイテムの最適な置き場所

1.トイレ

猫はトイレの最中に、誰かに邪魔されるのをとても嫌がります。洗濯機のような大きな音がする場所や、人の出入りが激しい場所を避け、部屋の隅など、静かで猫自身が周囲を見渡せる場所に置いてあげると安心します。

2.食器

猫は本能的に、食べ物や飲み水が排泄物で汚れるのを嫌うため、トイレからはできるだけ（理想は2mほど）離して置くのがおすすめです。

また、猫には「食事をした場所のすぐ近くにある水は、食べ残しなどで汚れている」と感じる本能があります。そのため、水飲み場をごはんの場所から少なくとも50cmほど離してあげると、より安心して水を飲めるようになります。

3.爪とぎ

猫にとって爪とぎは、爪のケアだけでなく、自分の存在を周囲に伝えるための本能的なマーキング行動でもあります。爪跡をしっかり残して視覚的にアピールし、同時に肉球のにおいをこすりつけることで、自分の縄張りを主張しているのです。

そのため、「目立つ場所」や「よく通る場所」など、猫が爪とぎをしたくなる傾向があるポイントに設置するのが最適です。寝床のそばやソファの横など、猫が日常的に通りかかる場所に用意してあげることで、家具へのいたずら防止にもつながります。

4.寝床

猫は一日のほとんどを寝て過ごすので、心地よい場所を見つけるのが得意です。日が当たる暖かい窓際や、少し高い棚の上などに猫ベッドを用意してあげると、猫はぐっすり眠ることができます。

5.キャットタワー

高いところに登れるキャットタワーは、猫にとって最高の遊び場です。鳥や歩行者、車などが見える窓際に置いてあげると、家の中でも退屈せず、運動不足やストレスの解消につながります。

環境作りを成功させるコツ

高い場所

猫は高いところに登ると、安心感を得るという習性を持っています。キャットタワーだけでなく、家具を並べて高いところに登れるルートを作ってあげることで、家の中でいきいきと活動できるようになります。

隠れ家

怖いことがあったときや、一人の時間を過ごしたいときのために、体がすっぽり隠れる場所を作っておくことが大切です。部屋の隅に箱を置いたり、棚の隙間にスペースを作ったりして、猫が「ここなら安全だ」と思える避難所を作ってあげましょう。

パーソナルスペース

猫には他者に侵されたくない「パーソナルスペース」があるため、特に多頭飼育ではアイテムを家の中に分散させ、それぞれの縄張りが重ならないようにするのがコツです。

猫同士の適切な距離感が自然に保たれると、無駄なケンカを防ぐことができ、穏やかに暮らせるようになります。

まとめ

猫が使うアイテムの配置を整えることは、猫のストレスを取り除くことにつながります。

それぞれのアイテムに合わせた「最適な場所」を整えたら、あとは猫がリラックスして過ごす姿を優しく見守ってあげましょう。