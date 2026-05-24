ハル・シティが昇格プレーオフ決勝で劇的勝利

イングランド2部ハル・シティは現地時間5月23日、昇格プレーオフ決勝でミドルスブラを1-0で下し、2016-17シーズン以来9シーズンぶりのプレミアリーグ昇格を決めた。

後半31分から途中出場した25歳のMF平河悠が左足のクロスで後半アディショナルタイムの劇的決勝点を演出。見事なテクニックにSNS上では称賛の声が上がっている。

3位から6位クラブによって争われる昇格プレーオフ。6位で臨んだハルは準決勝でミルウォールを下すと、サウサンプトンの追放処分で決勝へコマを進めたミドルスブラと激突した。

試合はスコアレスで試合終盤まで時間が進んだが、後半アディショナルタイム4分に試合が動く。左サイドでパスを受けた途中出場の平河が縦に仕掛けて中央に鋭いクロスを送ると、GKが弾いたこぼれ球をFWオリ・マクバーニーが押し込んで決勝点となった。

利き足とは逆の左足から放ったクロスで値千金のゴールを演出。SNS上では「大仕事」「キレやべぇ」「完全に立役者」「最高過ぎる」「絶妙クロス」「実に平河らしいプレー」「ハルは買い取ってくれー」といったコメントが寄せられていた。

平河はイングランド2部ブリストル・シティに所属し、今年1月に期限付き移籍でハルに加入。移籍後は負傷もあって公式戦出場は10試合にとどまったが、チームをプレミア昇格に導く活躍で強烈なインパクトを残した。今夏の去就にも注目が集まりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）