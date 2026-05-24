◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

今年１月の兵庫クイーンセレクションで、兵庫競馬史上最年少となる１７歳９か月（記録が電子化された１９７３年以降の記録）で重賞制覇を果たしたのが小谷（こたに）哲平騎手（１８）。師匠は２３年のＪＢＣスプリントを制したイグナイターを管理したことでも知られる新子雅司調教師（４８）。父は現役ジョッキーの小谷周平騎手（４０）ということもあり、デビュー前から大きな期待を寄せられていたが、それに見合う活躍を見せている。

体を動かす仕事がしたくて飛び込んだ世界。そばにいる父がアドバイスすることもあるが、試行錯誤の連続。「競走馬と一緒に仕事するなかで、調教や、レースで考えさせられることが多かった」と振り返る。それを象徴しているのがレース後、誰よりも熱心にレースリプレーを見ていることだ。「どこが悪かったのか、次にどんなレースをすればいいのか、吸収したくて」。まだ騎乗馬の変化をつかみ切れない時があるなど、簡単に答えを見つけることはできない。迷いながらも、努力が報われると信じ、突き進む姿には感心するばかり。

４月には１歳上の姉・華穂さんが、地方競馬教養センターに入所。順調にいけば２年後のデビューになるので早くもライバルとして意識している。「かっこいい兄弟子でいたい」。自らを控えめな性格と言うが、この時ばかりは負けられないという気持ちが表れていた。父子３人の競演が兵庫競馬をより一層盛り上げてくれるはず。周平さん、華穂さんがデビューする時は３人一緒に取材させてください。（地方競馬担当・蔵田 成樹）

◆蔵田 成樹（くらた・まさき） １９９２年入社。食べ歩きが趣味で常においしいお店を探しています。