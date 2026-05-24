◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

３歳牝馬１８頭立てで争われ、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。入線後に豪快なガッツポーズ、場内からは「今村コール」が鳴り響いた。勝ち時計は、２分２５秒６。

ＪＲＡ所属女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１成績は、過去に８例。藤田菜七子騎手（引退）が１９年フェブラリーＳ（コパノキッキング５着）が最初。２２年３月にデビューした今村騎手も２２年ホープフルＳ（スカパラダイス１８着）、２３年ホープフルＳ（ホルトバージ１１着）の経験があり、今回が３度目のＧ１舞台だった。今村騎手はレース後は興奮気味に「夢見てるみたいです」「本当に夢見てるみたいです」と喜びを表した。

ジュウリョクピエロは２５年９月の阪神・ダート１８００メートルでデビューＶ。ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３、ポインセチアＳと連続７着に敗れたが、年明けに芝路線に転向し、１月の京都での３歳１勝クラス（芝２０００メートル）を７番人気で制し、続く忘れな草賞も大外一気の快勝で、芝２戦無敗で樫の舞台にたどり着いていた。

２着は３番人気のドリームコア（クリストフ・ルメール騎手）、３着は２番人気のラフターラインズ（ダミアン・レーン騎手）だった。

今村聖奈騎手（ジュウリョクピエロ＝１着）「ありがとうございます。夢見てるみたいです。ジョッキーやってきて、やっぱ週末に悔しい思いとかすると、週中とかの夢で勝ったりするようなこともあったんですけど、ほんとに夢見てるみたいです。２４００メートル、ジョッキーが乗ったことないのをファンの方、すごく気にしてたと思うんですけど、彼女のことは一番分かってるんで、落ち着いて乗れたと思います。

身近に応援してくださった方と喜びを分かちあいたいと思います。直線が長いこともあって、前半の入りで少しムキになったところもあったんですけど、途中からリズムよく走ってくれたし、あとは無理して意識的に外、外いっても、調教通りに乗っても東京の直線は長いと思ってたので、そこは落ち着いて。いろんな方が相談に乗ってくれて、落ち着いて乗れたと思います。

彼女は本当に素晴らしい馬です。私が乗ってても、ついてこいって男気ある馬だなって思います。きょうはたくさんの方にお集まりいただき、テレビでもたくさんの方々に、応援していただき、ありがとうございます。ほんとにこのオークスまでの間に、たくさんの方々から応援してもらってて、この１週間で本当に関係者の方からも応援してもらってて、やっぱジョッキーは素晴らしいなって。こんなに多くの方に応援してもらうことってめったにないなって。

期待に応えたい一心で乗ってましたし、やっぱり本当にしんどいこともたくさんあったし、やっぱ悔しい思いもたくさんしたし、今の現状で全然満足していないなかでＧ１を勝たせてもらって、本当に馬に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも自分は一頭一頭向き合って、しっかり馬に乗る楽しさをいろんな人に伝えていきたいなと思いますし、次の１勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」