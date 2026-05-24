「神谷宗幣氏への爆破予告」で中止の東大五月祭、直前にゲスト変更の裏事情も。実害の東大生が怒る「幼稚な犯行」
―［貧困東大生・布施川天馬］―
みなさんは、先日東京大学の文化祭があったことをご存じですか？
東京大学には1年に2回の文化祭があり、先日行われたのは「五月祭」と呼ばれる催し。戦前の園遊会に由来するという非常に由緒正しいお祭りです。
なんとこのお祭りが、脅迫によって中止に追い込まれてしまいました。
五月祭には毎回豪華ゲストが招かれますが、今回は参政党代表の神谷宗幣氏による講演が予定されており、これの主催団体「右合の衆」へ爆破予告が届いたのです。
ネット上では政治的主張を交えつつ様々な憶測が飛び交い、しまいには「自分が爆破予告を送り付けた」と公言する愉快犯までもが出てくる始末。
かつて学生運動が激化した際にすら中止にならなかった五月祭において、今回の「開催後の中止判断」は過去に例がない、まさに前代未聞の大事件だそうです。
どうしてこのような事態になってしまったのか。政治的話題を扱ってはいけないわけではありませんが、同氏の登壇発表は物議をかもしました。
可燃性が高い話題であったのは間違いがなく、運営も警戒すべきことはわかっていたでしょう。
今回は、東大五月祭が中止になった件について、実際に現場に居合わせた東大生にインタビューしつつ、まとめました。
◆金銭被害も甚大
様々な高校について、その歴史や成り立ち、校則や教育方針など多角的に研究するサークル「東京大学高等学校進学教育研究会」の代表である村瀬理紀さん（東京大学3年生）は、やるせない思いを抱えていました。
「当日は、朝からずっと研究内容の展示と、研究をまとめた部誌の販売で忙しくしていました。それが、14時過ぎくらいに運営委員会の方が焦った様子でやってきて、『緊急事態が起きているから、これ以降の入場を制限してほしい』といわれたんです。
五月祭は昼過ぎから閉場までがピーク。これからがかき入れ時だったのに、突然終わってしまいました。
営利目的ではないにせよ、頑張って作ったものですし、部員のカンパで製作したものですから、やっぱり売れてほしかった。本当に残念です」（村瀬さん）
彼はこのサークルの立ち上げ人でもあり、一部では「高校研究家」として名高い評価を得ている人物。
そんな彼の手掛ける高校分析記事や紀行文は非常に人気で、昨年の文化祭出店時には売り切れになるほどでした。準備期間は1年にも及び、創設メンバー3人で夜なべして書き上げた努力と英知の結晶が、爆破予告一つで覆されてしまった。
しかし、そんな彼も、「自分たちはまだマシなほう」と述べます。
「我々の出品物は本ですから、秋の文化祭やオンライン販売で在庫を消化できます。しかし、食べ物を扱った出店については、そうもいかない。学内ではフードロスを心配する声や、赤字が確定して嘆く声でいっぱいでした」
◆委員会側も被害者
確かに、五月祭には数百もの団体が出店します。
仮にそのうち100団体が食品を扱ったとしても、数百キロ単位のフードロスが発生している計算に。しかし、かつて東京大学の文化祭運営委員会に在籍していた東大OBのKさん曰く「補填は難しい」そうです。
「学生側も企画中止で大きなダメージを負ったでしょうが、そこの補填を行うのは、資金的にも難しい。
そもそも、委員会側も異例すぎる事態に相当疲弊させられたはずです。
本来、文化祭実行時には、実行委員会では足りない人手を、各団体からのヘルプで補っています。
しかし、一日目の昼過ぎに委員会以外のすべての人が学内から追い出されてしまった。必然的に、その仕事は爆発物騒ぎでてんてこ舞いの委員会本部に回ってくる。相当無茶をさせられたのではないでしょうか」（Kさん）
みなさんは、先日東京大学の文化祭があったことをご存じですか？
東京大学には1年に2回の文化祭があり、先日行われたのは「五月祭」と呼ばれる催し。戦前の園遊会に由来するという非常に由緒正しいお祭りです。
なんとこのお祭りが、脅迫によって中止に追い込まれてしまいました。
五月祭には毎回豪華ゲストが招かれますが、今回は参政党代表の神谷宗幣氏による講演が予定されており、これの主催団体「右合の衆」へ爆破予告が届いたのです。
かつて学生運動が激化した際にすら中止にならなかった五月祭において、今回の「開催後の中止判断」は過去に例がない、まさに前代未聞の大事件だそうです。
どうしてこのような事態になってしまったのか。政治的話題を扱ってはいけないわけではありませんが、同氏の登壇発表は物議をかもしました。
可燃性が高い話題であったのは間違いがなく、運営も警戒すべきことはわかっていたでしょう。
今回は、東大五月祭が中止になった件について、実際に現場に居合わせた東大生にインタビューしつつ、まとめました。
◆金銭被害も甚大
様々な高校について、その歴史や成り立ち、校則や教育方針など多角的に研究するサークル「東京大学高等学校進学教育研究会」の代表である村瀬理紀さん（東京大学3年生）は、やるせない思いを抱えていました。
「当日は、朝からずっと研究内容の展示と、研究をまとめた部誌の販売で忙しくしていました。それが、14時過ぎくらいに運営委員会の方が焦った様子でやってきて、『緊急事態が起きているから、これ以降の入場を制限してほしい』といわれたんです。
五月祭は昼過ぎから閉場までがピーク。これからがかき入れ時だったのに、突然終わってしまいました。
営利目的ではないにせよ、頑張って作ったものですし、部員のカンパで製作したものですから、やっぱり売れてほしかった。本当に残念です」（村瀬さん）
彼はこのサークルの立ち上げ人でもあり、一部では「高校研究家」として名高い評価を得ている人物。
そんな彼の手掛ける高校分析記事や紀行文は非常に人気で、昨年の文化祭出店時には売り切れになるほどでした。準備期間は1年にも及び、創設メンバー3人で夜なべして書き上げた努力と英知の結晶が、爆破予告一つで覆されてしまった。
しかし、そんな彼も、「自分たちはまだマシなほう」と述べます。
「我々の出品物は本ですから、秋の文化祭やオンライン販売で在庫を消化できます。しかし、食べ物を扱った出店については、そうもいかない。学内ではフードロスを心配する声や、赤字が確定して嘆く声でいっぱいでした」
◆委員会側も被害者
確かに、五月祭には数百もの団体が出店します。
仮にそのうち100団体が食品を扱ったとしても、数百キロ単位のフードロスが発生している計算に。しかし、かつて東京大学の文化祭運営委員会に在籍していた東大OBのKさん曰く「補填は難しい」そうです。
「学生側も企画中止で大きなダメージを負ったでしょうが、そこの補填を行うのは、資金的にも難しい。
そもそも、委員会側も異例すぎる事態に相当疲弊させられたはずです。
本来、文化祭実行時には、実行委員会では足りない人手を、各団体からのヘルプで補っています。
しかし、一日目の昼過ぎに委員会以外のすべての人が学内から追い出されてしまった。必然的に、その仕事は爆発物騒ぎでてんてこ舞いの委員会本部に回ってくる。相当無茶をさせられたのではないでしょうか」（Kさん）