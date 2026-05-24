「中日−広島」（２４日、バンテリンドーム）

広島の大卒４年目・名原典彦外野手が２戦連続１番起用され、３戦連続複数安打を放った。右翼守備でもフェンスに激突しながらのジャンピングキャッチを見せ、攻守で存在感が際立った。

打撃では三回の２打席目で相手先発・高橋宏斗から左前打。さらに０−３の六回の３打席目では一二塁間を破る右前打とした。次打者・菊池が反撃の２ランを放ち、価値ある一打となった。

右翼守備でも五回１死でボスラーの放った飛球をファウルゾーンのフェンスに激突しながら、ジャンピングキャッチ。脚力と守備力が武器の若武者が長所を存分に生かすプレーを見せた。

広島出身の名原は瀬戸内高、青森大を経て、２２年度育成ドラフト１位で広島に入団。２１日に支配下登録され、即１軍昇格を果たした。背番号は「９２」だが、ユニホームの調達が間に合わず、この日も育成時代の背番号である「１２１」のユニホームで出場を続けている。

支配下昇格に際し、「とにかく必死にやってきた。どこをこうとか、あれをこうしようとかはなくて、必死に食らいついていく気持ちでやっていた。守備や走塁であったり、自分の長所を出して行きたい」と話していた。

２２日の中日戦でプロ初出場し、２安打。翌２３日は１番起用され、またしても２安打を放ってヒーローインタビューも受けた。新井監督も名原を「最近の若い子には足りないものを持っている」と評価し、ハングリー精神を絶賛していた。