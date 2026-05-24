モデルで女優の工藤美桜（26）が、23日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。仮面ライダー、戦隊の両シリーズで変身をした経緯を明かした。

博多大吉（55）が「仮面ライダーも出てて、戦隊も出てる人ですよね？工藤さんって。なんか歴史的な人ですよね？ どっちも出てるってないんだよね」と聞いた。工藤は「どちらものシリーズに出てる人はいるんですけど、仮面ライダーでも戦隊でも変身したっていうのが初めてで。両方変身してるんですよ」と、「仮面ライダーゴースト」「魔進戦隊キラメイジャー」に出演し、史上初の両シリーズでヒーローに変身した女性キャストと説明された。

大吉が「あれって戦隊もの、仮面ライダーってまとめて30分、30分放送されるから、作品同士をいかないですもん基本、よっぽどのことがないと。何食わぬ顔で戦隊出てた」と話した。

すると工藤は「でも、ライダーに出て5年後に（戦隊の）オーディション受けて、オーディションでライダーの時に監督してくださった方が戦隊のメイン監督になり、オーディション見てくださっていて、『ライダーの時より成長を感じたので合格にしました』って言ってくださって」と経緯を明かした。