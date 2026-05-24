落語家柳亭小痴楽（37）が、2028年に6代目柳亭痴楽を襲名することを24日、NHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」生放送で小痴楽が発表した。

落語芸術協会の春風亭昇太会長（66）によるトロンボーンのファンファーレを受け、「柳亭小痴楽、2028年に柳亭痴楽を襲名させていただきます！」と発表。「とうとう腹づもりを。2年間時間をいただいて、人間を磨いていこうと思います」とした。

昇太から「お父さんの名前を継ぐって、なかなか勇気のいること」と言葉を受けると、「ずっと逃げていたんですけど、人生に1回くらいはちゃんとした方がいいなとということで、頑張ります」。昇太は「いいタイミングだと思う。立派な痴楽になってください」とエールを受けていた。

柳亭小痴楽は05年10月、「ち太郎」で初高座。同月第22回北とぴあ若手落語家競演会で奨励賞を受賞。08年6月、父である五代目柳亭痴楽門下へ入門し「柳亭ち太郎」となる。翌09年9月、痴楽の没後、柳亭楽輔門下へと移り、同年11月に二ツ目昇進し「三代目柳亭小痴楽」となり、19年9月に真打昇進した。

襲名披露興のスケジュールなど詳細は決定次第の発表する。