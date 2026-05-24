◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２４日、神奈川・横浜アリーナ）

第２戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に６６―６０で勝利した。２３日の第１戦を２点差で落とし、崖っぷちの状態から、勝負強さを発揮。リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目と異例のスピードでの初の日本一へ逆王手をかけた。ＮＢＡ経験のある長崎のスタンリー・ジョンソンが両チーム最多２５得点と大黒柱が躍動した。最終戦は２６日に同会場で行われる。

長崎は李賢重（イ・ヒョンジュン）、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルが先発。琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カークと両チーム第１戦と同じスターティングファイブとなった。開始１５秒、ローの豪快なダンクで琉球が先制。その後もカーク、岸本と続き、松脇がライトウィングから３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど序盤に流れをつかんだ。長崎は２３日に続き、この日も第１クオーター（Ｑ）のフィールドゴールに苦戦。残り７分４０秒で李が３Ｐを決めてチーム初得点を挙げた。残り３分３０秒では馬場がゴールからこぼれかけたボールを押し込むなど、徐々に差を詰めていった。直後には李がレイアップシュートと相手ファウルで得たフリースローを沈めて１点差に。続けて残り２分１３秒ではライトウィングから鮮やかな１本を沈めて長崎の２点リードに変わった。勢いに乗った長崎が２０―１４と６点リードで最初の１０分間を終えた。

第２Ｑは琉球の脇真大がレイアップシュートを決めてスタート。互いに思うように得点を重ねられなかったが、残り５分１０秒で熊谷が３点を奪い、ＮＢＡで８季プレー経験のあるジョンソンも続いた。琉球はフリースローのチャンスを確実に決めるなど相手との差を詰めていった。残り１分８秒では琉球のデイミアン・ドットソンが得点を奪うと、長崎も馬場が素早いドリブルで仕掛け、点を奪い返し両チームのブースターを沸かせた。残り７秒の場面ではドットソンが３点を奪い、３１―２９と長崎の２点リードで前半を終えた。

第３Ｑはクーリーが残り９分８秒でネットを揺らし３１―３１と同点に。長崎もジョンソンがレフトウィングから３点を奪い、序盤から点の取り合いとなった。残り６分３１秒では馬場がスチールから一気にゴール下へドリブルで上がり、そのままレイアップシュートを決めた。相手のミスも見逃さずジョンソンがボールを奪い、そのまま豪快なダンクで続いた。５２―３８と長崎が１４点リードへ引き離した。

最終第４Ｑは残り８分３２秒に岸本がディープスリーを決めた。長崎はジョンソン、馬場と主力選手が得点を重ねた。琉球は残り１分４６秒で佐土原遼がライトウィングから３点を奪うなど、反撃し８点差に。終盤はフリースローを何度も沈めるなど、５年連続決勝進出の底力を見せたが６点届かず。ともに１勝１敗となり最終戦での日本一決定となった。