「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

ついに、分厚い壁を突き破った。レフティ（左打ち）の細野勇策（２３）＝三共グループ＝が３日目を終えての首位を守りきって、初優勝を手にした。

日本タイトルでの初優勝は昨年同大会の清水大成以来３１人目。レフティＶは、日本人としては１９９１年「ダイドードリンコ静岡オープン」で優勝した羽川豊以来、２人目の快挙となる。

ツアー本格参戦から５年目。昨年のこの大会や、今季の中日クラウンズを含め過去８度の最終日最終組があったが、いずれも跳ね返された。

９度目の最終日最終組は、波乱含みで始まった。１番パー５。２打目をグリーン手前のファーストカットまで運び、下から１２ヤードを５６度のウエッジでカップイン。イーグル発進で、ギャラリーの歓声を浴びた。

２、３番でボギーを叩き、すぐにアドバンテージを吐き出したが、「中日クラウンズで悔しい思いがあるので」という強い気持ちが、支えとなった。

即座に４〜６番まで連続バーディーなど、前半で２打、スコアを伸ばし、この時点で同組の勝俣陵に１打差をつけ、トップでのハーフターンとなった。

後半は、耐え抜いた。パーセーブを続け、１５番、短いパー４ではティーショットを左の林のさらに左へ。これをフェアウエーに戻し、アプローチを１メートルにつける、ナイスパーセーブ。２打リードで迎えた１８番パー５。ティーショットをしっかりとフェアウエーに置き、２打目は無理せず刻む。３打目はピン上５メートル。これを２パットで沈めて、レフティ史上２人目の優勝を、メジャー大会で決めた。

インタビューでは「４日間、『レフティ頑張れ』と声を掛けていただいて、すごく力になったし、最後まで頑張れました」と笑顔を振りまき「これからも２勝目、３勝目とできるよう頑張っていきたい」と、ここからの躍進を誓っていた。