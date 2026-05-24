5月24日、東京11Rで行われた第87回オークス（3歳オープン・牝・G1・芝2400m・1着賞金＝1億5000万円）は、今村聖奈騎乗の5番人気、ジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のドリームコア（牝3・美浦・大竹正博）、3着に2番人気のラフターラインズ（牝3・美浦・小笠倫弘）が入った。勝ちタイムは2:25.6（良）。

1番人気で松山弘平騎乗、スターアニス（牝3・栗東・高野友和）は、12着敗退。

今村聖奈が、日本競馬史にその名を刻んだ。JRA女性騎手として史上初となるクラシック騎乗を果たすと、その初舞台でまさかの初制覇。ジュウリョクピエロとのコンビで歴史的快挙を成し遂げた。道中は後方でじっくりと脚を温存。直線に向いてもまだ後方に位置していたが、馬群に包まれる厳しい展開の中でも狭いスペースを縫うように進出した。坂を駆け上がってからの末脚は圧巻。ゴール寸前で一気に突き抜けると、最後は測ったような差し切りで頂点へ。渾身のガッツポーズとともに、歴史的瞬間を刻み込んだ。

歴史的快挙を達成した今村聖奈騎手は「本当に夢を見ているみたいです」と、笑顔でその第一声を伝えた。

◇オークスとは

正式名称は優駿牝馬。3歳牝馬限定のG1レースで、牝馬クラシック三冠（桜花賞・オークス・秋華賞）の第2戦にあたる。スピードに加えスタミナと総合力が問われる格式の高いレース。ほとんどの馬には初めてとなる距離で、この時期の3歳牝馬にとっては最も過酷な戦い。

ジュウリョクピエロ 6戦4勝

（牝3・栗東・寺島良）

父：オルフェーヴル

母：ハッピーヴァリュー

母父：ゼンノロブロイ

馬主：近藤健介

生産者：飛野牧場

【全着順】

1着 ジュウリョクピエロ 今村聖奈

2着 ドリームコア C.ルメール

3着 ラフターラインズ D.レーン

4着 リアライズルミナス 津村明秀

5着 スウィートハピネス 高杉吏麒

6着 レイクラシック M.ディー

7着 エンネ 坂井瑠星

8着 アランカール 武豊

9着 アンジュドジョワ 岩田望来

10着 トリニティ 西村淳也

11着 ロングトールサリー 戸崎圭太

12着 スターアニス 松山弘平

13着 ソルパッサーレ 浜中俊

14着 アメティスタ 横山武史

15着 スマートプリエール 原優介

16着 ミツカネベネラ 横山和生

17着 ロンギングセリーヌ 石橋脩

18着 スタニングレディ 三浦皇成