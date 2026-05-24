ハンギョドン×サンキューマート限定グッズ登場♡梅雨気分が晴れる全18種

“ALL390円”で可愛い推しグッズが揃う「サンキューマート」から、サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」の限定アイテムが登場♡梅雨シーズンにぴったりな爽やかブルーを基調にした全18アイテムが、2026年6月中旬より順次発売されます。コミック風デザインで描かれたハンギョドンや、お友だちの“さゆり”“イタロー”にも注目。持っているだけで気分が明るくなりそうなラインナップです♪

梅雨に映える爽やかデザイン

今回のシリーズでは、「ハンギョドン」のユニークな世界観をポップなコミック風デザインで表現。ブルーをベースにしたカラーリングが爽やかで、じめじめしがちな梅雨シーズンにもぴったりです。

「ハンギョドン」は、中国生まれの半魚人キャラクター。人を笑わせることが得意だけれど、実はさびしがり屋なロマンチストというギャップも人気の理由です。

今回はお友だちの“さゆり”や“イタロー”も一緒にデザインされ、ファンにはたまらないシリーズになっています♡

アイテムは、普段使いしやすい雑貨からステーショナリーまで幅広く展開。すべて390円（税込429円）で購入できる手軽さも魅力です。※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）。

FRAY I.D×Reebok第2弾♡洗練スポーティな別注スニーカー＆新作登場

全18アイテムをチェック

ラインナップには、「窓付きポーチ」や「バニティポーチ」などの収納アイテムをはじめ、「顔隠し学生証ケース」「箱入りメッセージカード」などギフトにもぴったりな雑貨が揃います。

ピックアップ商品として登場するのは、「フレークステッカー」「ラバーキーホルダー」「アクリルフック2P」「ステッカー（クリア）」各390円（税込429円）。

クリア素材のステッカーは透け感が可愛く、スマホケースや手帳アレンジにもおすすめです。

「ラバーキーホルダー」はバッグや鍵につけて持ち歩きやすく、「アクリルフック2P」はお部屋のアクセントとしても活躍。毎日使いたくなる実用性も魅力です。

さらに、「アクリルメモスタンド」「クリアペンケース」「ダイカットメモ」「ロングヘアクリップ」も各390円（税込429円）で展開。

メモスタンドはカードや写真を飾れる仕様で、デスク周りを可愛く彩ってくれます♪

先行予約＆販売情報

公式オンラインショップでは、2026年5月22日（金）12:00より先行予約受付を開始。商品ページは予約開始と同時に公開予定となっています。

店頭販売は2026年6月中旬より、全国のサンキューマート店舗にて順次スタート。店舗や地域によって入荷日が異なるため、最新情報は各店舗のXアカウントでチェックするのがおすすめです。

なお、商品は数量限定のため、上限数に達し次第受付終了となります。気になるアイテムは早めに確保しておきたいですね♡

ハンギョドンと一緒に毎日を楽しく♡

ポップで爽やかなデザインが魅力の「ハンギョドン」限定シリーズは、普段使いしやすいアイテムばかり。バッグの中やデスク周りに取り入れるだけで、毎日がちょっぴり楽しくなりそうです♪

390円（税込429円）という手に取りやすい価格も嬉しいポイント。お気に入りのアイテムを見つけて、梅雨シーズンもハッピーに過ごしてみてはいかがでしょうか♡