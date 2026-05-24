乃木坂46メンバーで超難関大学生・池田瑛紗、“ハーフパンツ論争”に即答「それこそ大学だと」
乃木坂46の池田瑛紗（24）が、24日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、男性のハーフパンツ勤務に理解を示した。
【写真】レトロビューティー魅せる池田瑛紗
「東京クールビズ」の一環で、東京都庁の職員が業務内容によってハーフパンツ着用を推奨。男性職員の足出しなどにさまざまな意見がある。番組では「おじさんのハーフパンツがキモい」という声もあると紹介し、“ハーフパンツ論争”を取り上げた。
池田は「私は断然アリです」と即答。「それこそ大学だともうみんな私服なんですけど」と切り出すと、自身の経験として「生徒側は全員私服なのに、先生、講師側だけがっちりスーツっていう場面があったりして」と振り返り「先生だけなんでこんなに窮屈な格好なんだろう？」「暑くないのかな？」と思っていたと語った。
「実際、クーラーを先生が暑いから下げて、生徒側は夏の格好をしているから寒いみたいなこともあったりする」とし、「むしろどんどん取り入れていってほしいと思います」と語った。
池田は、乃木坂46のメンバーとして活動しながら、超難関として知られる東京藝術大学に在学中。番組では“アイドル界の二刀流”と紹介された。
【写真】レトロビューティー魅せる池田瑛紗
「東京クールビズ」の一環で、東京都庁の職員が業務内容によってハーフパンツ着用を推奨。男性職員の足出しなどにさまざまな意見がある。番組では「おじさんのハーフパンツがキモい」という声もあると紹介し、“ハーフパンツ論争”を取り上げた。
「実際、クーラーを先生が暑いから下げて、生徒側は夏の格好をしているから寒いみたいなこともあったりする」とし、「むしろどんどん取り入れていってほしいと思います」と語った。
池田は、乃木坂46のメンバーとして活動しながら、超難関として知られる東京藝術大学に在学中。番組では“アイドル界の二刀流”と紹介された。