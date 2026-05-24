歌手で女優の小柳ルミ子（73）が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、代表作の映画「白蛇抄」の裏話を披露した。

83年公開の同作に主演。夫に先立たれ、絶望から身投げしようとする女・うたを熱演した。助けられた寺の住職の後妻に収まり、その息子とも体の関係に。大胆なヌードシーンも披露した。84年の日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、大きな話題になった。

小柳がちょうど30歳の時で、歌手活動が頭打ちになり始めた時期だったという。「レコードを出しても売れない、出しても売れない。スタッフも試行錯誤で、何を出したらいいんだろうって、もの凄く暗闇の中にいた」と振り返った。そんな中、一念発起して出演を決意したという。

「私はここで自ら小石を投げて、ばーっと波紋を立たせないと、このままになっちゃうと思って、引き受けた。仕事も身も心も全部、脱いで」

住職の息子役は、杉本哲太。当時まだ十代だった。小柳は「哲太君が（映画）デビューですね。哲太君もかわいそうでしたよ？濡れ場シーンだらけじゃない？何度もNGが出て、何回も何回も濡れ場シーンばかり、何回も何回もやってね」と裏話を披露。「でも、頑張りましたよね。今はいい役者だもんね」と、しみじみ語っていた。