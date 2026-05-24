20ºÐÆþÃ«¶Á¤¬ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê24Æü¡¦ÀéÍÕ¸©Âµ¥±±ºCCÂµ¥±±º¡á6732¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë20ºÐ¤ÎÆþÃ«¶Á¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î207¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤ÆºòÇ¯6·î°ÊÍè¤ÎÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£°Å·¸õ¤ÇÂç²ñ¤¬3Æü´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾Þ¶â²Ã»»¤Ïµ¬Äê¤Ë¤è¤ê75¡ó¤Î1350Ëü±ß¡£
¡¡69¤ò½Ð¤·¤¿µÈÅÄÎë¤¬1ÂÇº¹¤Î2°Ì¡£¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Ç¿ûÉö²Ú¤¬3°Ì¡¢Á°½µÍ¥¾¡¤Î·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Ï2ÈÖ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤òÃ£À®¤·¤Æ4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï5°Ì¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì65Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹21.9ÅÙ¡¢ÅìÆîÅì¤ÎÉ÷3.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°4350¿Í¡Ë