◆春季高校野球関東大会▽決勝 横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）

２２年以来４年ぶりの関東制覇を懸けて先発した浦和学院のエース右腕・日高創太投手（３年）は３回１／３を投げ４安打２失点で無念の降板となった。最速は自己タイの１４７キロを記録したものの、横浜打線につかまった。

初回先頭から横浜・小野舜友（３年）に投じた４球目の直球を右翼席に運ばれた。「自分の実力のなさを感じた登板だった。レベルの高いバッターには自分の真っすぐが通用しないって言うか。空振り取れる真っすぐを意識してやりたい」と振り返った。

３回１死から横浜・小林大雅（２年）をインコースのスライダーで、続く池田聖摩（３年）を外のフォークで２者連続空振り三振にしとめ「変化球の精度の方は良かった」。夏に向けて「自分が投げて勝たせるつもりではいるんですけど。真っすぐの精度が足りなかったので、そこを詰めたい」と意気込んだ。

森大監督は「今日は球自体はそんな悪くないですけど、ゾーンが浮いてましたし。でも今大会通して彼が背番号１をつけてしっかり投げ切って頑張ってくれた」と評価した。