男子１部３０００メートル障害決勝が行われ、早大の佐々木哲（２年）が８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。２位は東海大の小野真忠（３年）が８分３１秒４１で続いた。

８分４３秒６２で３位に食い込んだのは、中大長距離ブロックの主務を務める“日本一速い主務”こと山崎草太（４年）だ。ラスト１周で大きく追い上げ、表彰台圏内に入ると会場がドッと沸いた。「本当にうれしいですし、びっくりしています」と目を丸くして喜んだ。

４月に初出走した３０００メートル障害で日本学生歴代２位の記録を持つ同チームの柴田大地（４年）に先着する８分５３秒３７をマークし、関東インカレＡ標準を突破。今大会の予選が自身２レース目、決勝が３レース目だった。「一番の目標は入賞でしたが、ものすごく調子が良ければ表彰台も狙いたいっていうことも頭の片隅にありました。正直現実味は無いって思っていた」。中盤はペースが落ちたが、その分、終盤は「ちょっと体力が戻ってきた。後悔の無いように出し切ろう」とグングン前の選手を抜かし、表彰台まで食い込んだ。

大学１年時の第１００回箱根駅伝は山上りの５区に出走。ただ、２年目はけがが続き「全く走れない状態で、チームの力になれていない」と３年目にマネジャー、４年目にマネジャーのリーダーである主務になった。今大会期間中も、主務の仕事はしっかりとこなしている。

大舞台で好結果を残したが、今後も競技は主務業務と並行で行っていくつもりで「誰かの練習を引っ張るついてに自分もポイント練習をやったり。自分の練習にもみんなの練習にもなる、両者に良い関係性で続けたい。その結果、試合で良い走りができたら良い」。駅伝については「距離的に難しい」と苦笑いしつつ「自分が必要とされているのであれば走りたい」と笑顔で話した。背中で見せた“日本一速い主務”はチームに大きな刺激を与えた。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。